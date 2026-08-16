Un 22enne marocchino, ex detenuto scarcerato lo scorso giugno, è stato ferito a una gamba da un agente della polizia penitenziaria mentre cercava di scappare dal pronto soccorso dell'ospedale di Prato. Poco prima era stato arrestato nei pressi del carcere della Dogaia, sorpreso a lanciare pacchetti di droga oltre il muro di cinta. Per coprirsi la fuga ha azionato un estintore. L'area del pronto soccorso è stata chiusa e le emergenze dirottate su Firenze e Pistoia

Un uomo di 22 anni, cittadino marocchino ed ex detenuto scarcerato a Prato lo scorso giugno, è rimasto ferito a una gamba dal colpo di pistola esploso da un agente della polizia penitenziaria mentre tentava di fuggire dal pronto soccorso dell'ospedale di Prato. Secondo una prima ricostruzione, nel pomeriggio di domenica 16 agosto gli agenti lo avevano arrestato intorno al carcere della Dogaia, cogliendolo mentre lanciava pacchetti di droga oltre il muro di cinta. Durante quel primo inseguimento il 22enne era caduto, procurandosi un infortunio, ed era stato quindi accompagnato al pronto soccorso per le cure.

È lì che, secondo quanto ricostruito, ha tentato la fuga: si sarebbe alzato dalla barella, avrebbe azionato un estintore per coprirsi e si sarebbe diretto correndo verso l'uscita. Gli agenti lo hanno inseguito intimandogli di fermarsi e uno di loro ha esploso due colpi: uno ha raggiunto la coscia dell'uomo, l'altro sarebbe finito contro una parete o il soffitto. Il ferito è cosciente ed è stato immediatamente soccorso. Il parapiglia è scoppiato in pieno pronto soccorso, tra la camera calda e la sala di decontaminazione, nei pressi del triage.