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Ischia, Carabinieri arrestano “corteggiatore senior”: 56enne nei guai

Cronaca

Partecipante alla trasmissione tv di Maria De Filippi fermato dopo un controllo perché in possesso di un documento falso che gli permetteva di avere uno sconto sul viaggio

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Volto “noto” della Tv finisce in carcere per uno sconto sul biglietto del traghetto. A Ischia e i carabinieri della locale stazione, impegnati nei controlli al porto, notano un uomo che sta per lasciare l’isola e scatta il controllo: ha 56 anni e si mostra sorpreso dal fatto che i carabinieri non lo riconoscano. Dice di aver partecipato a una nota trasmissione pomeridiana condotta da Maria De Filippi. I militari ovviamente continuano la perquisizione.
Il 56enne viene trovato in possesso di due documenti, uno autentico e uno con residenza, falsa, a Barano d'Ischia.
Dagli accertamenti emerge che lo scorso 3 agosto l’uomo aveva acquistato un biglietto per l'Isola usufruendo del prezzo agevolato riservato ai residenti ischitani. Poco prima del controllo, i carabinieri accertano che il 56enne avesse provato lo stesso raggiro.
Il 56enne napoletano viene arrestato per possesso di documento falso, dovrà rispondere anche di truffa in danno della compagnia di navigazione.

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