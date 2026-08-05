Napoli, litiga con coetaneo: 12enne ferito da coltellate all'addome

Il minore è ora ricoverato presso l’ospedale Villa Betania da cui è stato dimesso con 10 giorni di prognosi

Un 12enne con doppia ferita all'addome prodotta da arma da taglio: accade al Rione Conocal di Ponticelli, alla periferia est di Napoli. Il minore è ora ricoverato presso l’ospedale Villa Betania prima di essere dimesso con dieci giorni di prognosi. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, il minore avrebbe litigato con un coetaneo. Le indagini in corso per chiarire la dinamica dell'accaduto ma intanto i carabinieri della stazione di Ponticelli hanno identificato e individuato chi avrebbe inferto le due coltellate. Si tratta di un tredicenne, non imputabile. Verrà segnalato.