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Milano, 13 auto coinvolte in un incendio. Evacuato anche un albergo

Cronaca
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E' accaduto intorno alle 5.30 in via Mauro Macchi, all'altezza del civico 38, dove erano segnalate tre auto in fiamme. Ma quando i Vigili del fuoco sono arrivati il rogo si era esteso a più vetture, e a causa dei fumi 130 persone di uno Starhotel sono state fatte uscire dalla struttura, per poi rientrare successivamente

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Un incendio che sulle prime coinvolgeva solo poche auto si è diffuso per un lungo tratto di una strada nei pressi della Stazione Centrale, a Milano, danneggiandone svariate altre e arrivando a lambire coi fumi un albergo poi evacuato a scopo precauzionale. La nube di fumo nero sprigionata dalle macchine parcheggiate era visibile sin da questa mattina nella zona centro. Alla fine le fiamme hanno completamente carbonizzato cinque auto danneggiandone altre otto. E' accaduto intorno alle 5.30 in via Mauro Macchi, all'altezza del civico 38, dove erano segnalate tre auto in fiamme. Ma quando i Vigili del fuoco sono arrivati il rogo si era esteso a 13 vetture, e a causa dei fumi 130 persone di uno Starhotel sono state fatte uscire dalla struttura, per poi rientrare successivamente. Nessuno è rimasto coinvolto. Sul posto, per bloccare la strada, è giunta anche la Polizia Locale mentre le indagini sono affidate alla Polizia di Stato. 

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Incendio a Milano, 13 auto coinvolte ed evacuato un hotel. FOTO

Un incendio divampato in via Mauro Macchi, nei pressi della Stazione Centrale di Milano, ha coinvolto 13 automobili: cinque sono state carbonizzate e altre otto danneggiate. A causa del fumo, 130 persone sono state evacuate precauzionalmente da uno Starhotels e sono poi rientrate nella struttura. Non risultano feriti, mentre la Polizia di Stato indaga sulle cause del rogo. Ecco le immagini.

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