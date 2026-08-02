Modena, ucciso dopo una lite in casa a Montese: fermato un uomo

Secondo le prime informazioni la vittima avrebbe origini straniere, in corso le indagini per ricostruire la dinamica. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della scientifica e il personale del 118

L’omicidio è avvenuto questa mattina in seguito a una lite tra due persone in un'abitazione a via Righi, nel centro di Montese, sull'Appennino modenese. Un uomo è stato accoltellato a morte da un altro uomo che è già stato fermato dai carabinieri. Secondo le prime informazioni la vittima avrebbe origini straniere, in corso le indagini per ricostruire la dinamica. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della scientifica e il personale del 118.