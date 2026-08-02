Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Modena, ucciso dopo una lite in casa a Montese: fermato un uomo

Cronaca

Secondo le prime informazioni la vittima avrebbe origini straniere, in corso le indagini per ricostruire la dinamica. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della scientifica e il personale del 118

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

L’omicidio è avvenuto questa mattina in seguito a una lite tra due persone in un'abitazione a via Righi, nel centro di Montese, sull'Appennino modenese. Un uomo è stato accoltellato a morte da un altro uomo che è già stato fermato dai carabinieri. Secondo le prime informazioni la vittima avrebbe origini straniere, in corso le indagini per ricostruire la dinamica. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della scientifica e il personale del 118.

Cronaca: Ultime notizie

Strage Bologna, Mattarella: "Neofascismo voleva distruggere valori"

Cronaca

Il presidente della Repubblica in occasione dell’anniversario: "Il segno profondo impresso dalla...

Milano, continua l'ultimo saluto a Don Mazzi nella sede di Exodus

Cronaca

"È stato un uomo che ha fatto grande Milano, che ha saputo rispondere ai giovani di questa città...

Ondata di caldo, oggi bollino rosso in 23 città. Lunedì in 25. LIVE

live Cronaca

Caldo record dal Nord al Sud dell'Italia: oggi sono 23 le città col bollino rosso di allerta del...

Trento, dopo 9 anni muore 13enne che mangiò latte crudo contaminato

Cronaca

A dare la notizia è stato il padre, Giovanni Battista Maestri: "Il nostro Mattia ci ha lasciato e...

Bari, ragazza picchiata al parco Rossani: arrestata custode bagni

Cronaca

È stata arrestata la custode dei bagni pubblici del parco Rossani, ritenuta responsabile...

Cronaca: i più letti