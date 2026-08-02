Udine, bambino di 9 anni cade in un precipizio: soccorso in elicottero

Il piccolo ha riportato traumi multipli ed è ricoverato in ospedale. Dopo essere ruzzolato per 15 metri, è precipitato per altri venti metri, ma l'impatto con la vegetazione ha attutito la caduta

Un bambino di 9 anni è stato soccorso e trasportato in elicottero all'ospedale di Udine a causa dei traumi multipli riportati in una caduta nel territorio comunale di Raveo (Udine). Lo rende noto il Soccorso alpino e speleologico del Friuli-Venezia Giulia. Il piccolo, che stava partecipando a un campo scout, è scivolato sul bordo di un ciglio boschivo coperto di fogliame, a poca distanza dalle tende dell'accampamento. Dopo essere ruzzolato per quindici metri, è precipitato per un salto nel vuoto di altri venti metri, con l'impatto fortunatamente attutito dalla folta vegetazione.

Trasportato dal Soccorso Alpino in ospedale

L'allarme alla Sala operativa regionale emergenza sanitaria è scattato intorno alle 12, attivando l'elisoccorso, la stazione di Forni Avoltri (Udine) del Soccorso alpino, la Guardia di finanza, un'ambulanza e i Vigili del fuoco. Il ragazzino, la cui voce era udibile dai genitori presenti sul posto, è stato raggiunto dai tecnici dei soccorsi che si sono calati con le corde per venti metri. Dopo un lavoro di sfoltimento della vegetazione per garantire le manovre di sicurezza, il bambino è stato stabilizzato, imbarellato e verricellato a bordo dell'eliambulanza per il volo verso il nosocomio friulano.