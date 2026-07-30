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Incendio a Spin Time Labs di Roma, evacuato stabile occupato. Residenti convocano presidio

Cronaca
©Ansa

L'immobile è momentaneamente inagibile dopo un rogo divampato nella tarda serata di ieri. Secondo fonti di polizia, è stata accertata la pericolosità della struttura e fino al termine di nuove verifiche tecniche gli occupanti non possono rientrare. Il palazzo è presidiato ora all'esterno dalle forze dell'ordine

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Lo Spin Time Labs, storico immobile occupato della Capitale, è momentaneamente inagibile dopo un incendio divampato nella tarda serata di ieri nell’edificio di via Santa Croce in Gerusalemme. Secondo quanto si apprende da fonti di polizia, è stata accertata la pericolosità della struttura in seguito al rogo e fino al termine di nuove verifiche tecniche gli occupanti non possono rientrare. Il palazzo è presidiato ora all'esterno dalle forze dell'ordine. 

I residenti: "Centinaia di persone in strada"

Gli abitandi di Spin Time sottolineano che "la comunità residente ha reagito con tempestività spegnendo l’incendio: l’edificio è stato evacuato autonomamente e in piena sicurezza nel giro di pochi minuti, consentendo ai vigili del fuoco, intervenuti prontamente, di accedere senza ostacoli e svolgere tutte le verifiche necessarie.al momento non si registrano danni alle persone né all'edificio" ma "nonostante questo, gli abitanti sono ancora in strada e non è loro consentito rientrare nelle proprie case, se non uno alla volta e scortati dalle forze dell'ordine, esclusivamente per recuperare medicinali e beni di prima necessità". "Le porte degli appartamenti - prosegue il comunicato - sono state forzate e gli alloggi messi sottosopra, nonostante avessimo messo a disposizione tutte le chiavi necessarie, per ragioni di sicurezza che però nessuno ci ha ancora chiarito". "Non ci è stato ancora comunicato in quale condizione si trovi lo stabile: restiamo in attesa di risposte ufficiali.  Di fatto, centinaia di persone sono in strada dalla notte scorsa. Molte sono uscite di casa scalze o in pigiama e si stanno alternando sulle brandine messe a disposizione dalla Protezione Civile a partire dalle 6 di stamattina. Nonostante per oggi siano previste temperature da bollino rosso", aggiungono gli attivisti che  hanno convocato un’assemblea pubblica cittadina oggi alle ore 17.

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