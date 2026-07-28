Con questo abbattimento di diaframma, è stato spiegato, "lo scavo austriaco del lotto di costruzione H53 Pfons-Brennero si è congiunto alle gallerie principali già completate del lotto italiano H61 Mules 2–3". Ora, di fatto, a circa 1.400 metri di profondità sotto il Passo del Brennero si sono creati così "due nuovi collegamenti transfrontalieri tra Austria e Italia"

"Austria e Italia si uniscono, grazie al progetto ferroviario della Galleria di Base del Brennero. Un traguardo storico: i diaframmi di entrambe le gallerie di linea sono stati abbattuti simultaneamente". E' quanto viene ufficialmente annunciato sul sito web legato al progetto ferroviario della galleria di Base del Brennero (Bbt). Infatti, i diaframmi di entrambe le gallerie di linea sono stati abbattuti allo stesso momento oggi, 28 luglio, con gli escavatori con martello demolitore entrati in azione nelle gallerie principali est e ovest del lotto costruttivo "H53 Pfons-Brennero" per l'asportazione del materiale.

Due nuovi collegamenti

Con questo abbattimento di diaframma, viene spiegato ancora, "lo scavo austriaco del lotto di costruzione H53 Pfons-Brennero si è congiunto alle gallerie principali già completate del lotto italiano H61 Mules 2–3". Ora, di fatto, a circa 1.400 metri di profondità sotto il Passo del Brennero si sono creati così "due nuovi collegamenti transfrontalieri tra Austria e Italia" ed il confine di Stato nel cuore del Brennero è stato di nuovo superato. Infatti, "dopo l’abbattimento di diaframma nel cunicolo esplorativo dello scorso 18 settembre, Austria e Italia sono ora unite anche attraverso le due gallerie ferroviarie principali".

I metodi di scavo

Oggi dunque "non solo si completa la realizzazione di due sezioni di galleria, ma si incontrano anche due cantieri che per diversi anni sono stati portati avanti in modo indipendente l'uno dall'altro: il lotto di costruzione austriaco H53 Pfons-Brennero e il lotto italiano H61 Mules 2-3". Per raggiungere questo traguardo, gli esperti hanno confermato come siano stati impiegati due differenti metodi di scavo. "Sul lato italiano, le frese meccaniche (TBM) Virginia e Flavia hanno scavato meccanicamente le due gallerie principali fino al confine di Stato. Sul lato austriaco, invece, l'avanzamento è avvenuto in modo tradizionale, tramite scavo con esplosivo. L'odierno diaframma abbattuto non unisce quindi soltanto due Paesi e due cantieri, ma anche due metodi collaudati per lo scavo di gallerie".

Più di un successo ingegneristico

L'azione odienra, viene sottolineato ancora, "rappresenta molto più di un semplice successo ingegneristico. Simboleggia la stretta collaborazione tra due Stati, l'eccellenza ingegneristica e l'instancabile impegno di tutti i partecipanti al progetto, che stanno realizzando questa opera ferroviaria con competenza e passione".