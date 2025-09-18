Tunnel Brennero, aperto collegamento Austria-Italia

Il 18 settembre i lavori hanno aperto il collegamento sotterraneo del Brennero tra Austria e Italia, destinato a diventare la più lunga galleria ferroviaria del mondo. Alla cerimonia erano presenti Giorgia Meloni e il cancelliere austriaco Christian Stoker. L’opera, attesa per il 2032, costerà 8,5 miliardi di euro, oltre i preventivi. Il tunnel ridurrà i tempi di viaggio tra Fortezza e Innsbruck a meno di 25 minuti. Ogni anno oltre 2,5 milioni di camion e 50 milioni di tonnellate di merci attraversano il Brennero.