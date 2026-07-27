Lutto per l'allenatore della Juve Spalletti: è morta la madre Ilva

"La Juventus si stringe attorno a mister Spalletti e alla sua famiglia per la scomparsa della cara mamma, Ilva" si legge il messaggio con cui il club bianconero ha espresso vicinanza intorno al proprio allenatore per la perdita della mamma 93enne

Lutto per Luciano Spalletti, che piange la scomparsa della mamma. La signora Ilva aveva 93 anni e viveva a Spicchio‑Sovigliana, una frazione di Empoli. "La Juventus si stringe attorno a mister Spalletti e alla sua famiglia per la scomparsa della cara mamma, Ilva": il messaggio con cui il club bianconero ha espresso vicinanza intorno al proprio allenatore per la perdita della madre.

I messaggi di cordoglio

Messaggi di cordoglio sono arrivati anche da altre società. "Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si stringono attorno a mister Luciano Spalletti in questo momento di profondo dolore per la scomparsa della cara mamma Ilva" le parole condivise dal club partenopeo per l'allenatore bianconero. L'Inter "esprime il proprio cordoglio e si stringe a Luciano Spalletti e alla famiglia per la scomparsa della mamma Ilva", scrive anche il club nerazzurro.