Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Lutto per l'allenatore della Juve Spalletti: è morta la madre Ilva

Cronaca
©Ansa

"La Juventus si stringe attorno a mister Spalletti e alla sua famiglia per la scomparsa della cara mamma, Ilva" si legge il messaggio con cui il club bianconero ha espresso vicinanza intorno al proprio allenatore per la perdita della mamma 93enne

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Lutto per Luciano Spalletti, che piange la scomparsa della mamma. La signora Ilva aveva 93 anni e viveva a Spicchio‑Sovigliana, una frazione di Empoli. "La Juventus si stringe attorno a mister Spalletti e alla sua famiglia per la scomparsa della cara mamma, Ilva": il messaggio con cui il club bianconero ha espresso vicinanza intorno al proprio allenatore per la perdita della madre.

I messaggi di cordoglio

Messaggi di cordoglio sono arrivati anche da altre società. "Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si stringono attorno a mister Luciano Spalletti in questo momento di profondo dolore per la scomparsa della cara mamma Ilva" le parole condivise dal club partenopeo per l'allenatore bianconero.  L'Inter "esprime il proprio cordoglio e si stringe a Luciano Spalletti e alla famiglia per la scomparsa della mamma Ilva", scrive anche il club nerazzurro.

Cronaca: Ultime notizie

Stalker spia la ex compagna con un drone, arrestato in Alto Adige

Cronaca

Già destinatario in passato di un ammonimento del Questore per precedenti condotte moleste verso...

Ponte Stretto, esposto Cgil alla Corte dei Conti per danno erariale

Cronaca

"La Cgil ritiene doveroso chiedere alla magistratura contabile di verificare se le enormi risorse...

Val di Susa, sopralluogo di Meloni: "Dai No Tav violenza organizzata"

Cronaca

La premier è arrivata stamattina sui luoghi degli scontri: "Magistratura faccia il massimo, i...

Roma, difende amico da rapina in stazione: ucciso con un cacciavite

Cronaca

L'uomo, un cittadino di origini nordafricane, è morto dopo otto giorni di ricovero. L'aggressore,...

Morte Esposito, conclusa udienza convalida: "Aspetti da approfondire"

Cronaca

Nel carcere di Salerno, questa mattina, Ridha Rahmounim, 26enne accusato della morte del...

Cronaca: i più letti