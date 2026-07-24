Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Terremoto nelle Marche: scossa di magnitudo 3.2 in provincia di Macerata

Cronaca
Ingv

L'Ingv ha registrato il sisma alle 14:05 con ipocentro a 16,4 chilometri e ha individuato oltre 18 comuni nel raggio di 10 chilometri dall'epicentro. Non si segnalano danni, rilevata solo una lieve replica di magnitudo 1.6 a Servigliano

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Un terremoto di magnitudo 3.2 ha colpito oggi la provincia di Macerata, nelle Marche, con epicentro tra Penna San Giovanni e Sant'Angelo in Pontano. La scossa, registrata nel primissimo pomeriggio di venerdì 24 luglio, è stata avvertita distintamente dalla popolazione nel maceratese, nelle province vicine e fino ad Ascoli Piceno.

Ingv
Ingv

Epicentro e dati Ingv

Il sisma ha interessato l'entroterra marchigiano con epicentro alle coordinate 43.0847, 13.4327, circa tre chilometri a nord di Penna San Giovanni e non lontano da Sant'Angelo in Pontano. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), la scossa è stata registrata alle 14:05:14 con ipocentro a 16,4 chilometri di profondità.

Aree coinvolte e comuni vicini

La scossa è stata percepita in gran parte delle Marche, con segnalazioni da Macerata, Fermo e Ascoli Piceno. L'Ingv elenca 18 comuni nel raggio di 10 chilometri dall'epicentro, divisi tra le province di Macerata e Fermo, per lo più centri molto piccoli ad eccezione di Montegiorgio. Oltre 30 comuni rientrano nel raggio di 20 chilometri, distribuiti tra Fermo, Macerata e Ascoli Piceno.

Nessun danno e una replica lieve

Al momento non si registrano danni a persone o cose. L'ingv segnala soltanto una lieve replica nella stessa zona: un terremoto di magnitudo 1.6 registrato alle 14:26 con epicentro a Servigliano, in provincia di Fermo.

Leggi anche

Terremoto, scossa di magnitudo 4.5 avvertita in Sicilia e Calabria

Cronaca: Ultime notizie

Morte Fakir a Bologna, in corso l’autopsia. Proseguono le indagini

Cronaca

L'esame medico legale è cruciale per stabilire cause, tempi e circostanze della morte dell'uomo....

Frame Fakir (con pixel)

Bimbo morto in ospedale, 4 ricoverati. Cosa si sa del caso a Tropea

Cronaca

Un bambino di un anno e mezzo morto, altri quattro ricoverati e una decina con disturbi...

Giornalista ucciso a Eboli, per l'autopsia Esposito è stato strozzato

Cronaca

Nuovi dettagli sulla morte del giornalista dato alle fiamme e ritrovato cadavere in un terreno...

Roma, al via lavori per fermate Auditorium e Farnesina di Metro C

Cronaca

La nuova tratta porterà la metropolitana nell'area del Flaminio e del Foro Italico, dove si...

Brescia, 15enne disperso nel lago Gerolotto: recuperato il corpo

Cronaca

I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato il corpo del ragazzo di 15 anni disperso nel...

Cronaca: i più letti