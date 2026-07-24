È accaduto a Ramacca, dove un 50enne ha visto l'uomo incappucciato nella sua casa ed è intervenuto. Ne è scaturita una violenta colluttazione e il proprietario di casa ha ferito l'intruso con un coltello da cucina. L'uomo è in prognosi riservata in ospedale, dov'è piantonato perché in stato di arresto
Un ladro di 37 anni è stato ferito gravemente dal proprietario di un'abitazione che lo ha sorpreso a rubare. È accaduto a Ramacca, nel Catanese, dove il 50enne ha visto l'uomo incappucciato nella sua casa ed è intervenuto. Ne è scaturita una violenta colluttazione e il proprietario di casa ha ferito l'intruso con un coltello da cucina. Il ladro, originario dell'Europa dell'Est, è fuggito ma è stato rintracciato a poca distanza dall'abitazione da carabinieri di Palagonia. È ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Caltagirone dove è piantonato perché in stato di arresto per furto in abitazione e lesioni personali aggravate.
Aperta un'inchiesta
Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Ramacca per i primi accertamenti e militari della Sezione investigazioni scientifiche del Nucleo investigativo di Catania per i rilievi tecnici. Sul caso ha aperto un'inchiesta la Procura di Caltagirone, competente per territorio, guidata dalla procuratrice Rosanna Casabona.
Ipa/Sky TG24
Sondaggio, il 71% degli italiani non si sente al sicuro
Secondo l’ultima rilevazione di Youtrend per Sky TG24, quasi 3 intervistati su 4 non si sentono al sicuro, e sul tema sicurezza i giudizi positivi sull’operato del Governo si fermano al 22%. Guardando alle intenzioni di voto, Fratelli d’Italia resta primo partito ma scende al 26,4%, mentre il Pd è sostanzialmente stabile al 21,9%. Futuro Nazionale sale al 7,6% e si porta a soli tre decimi da Forza Italia (7,9%)