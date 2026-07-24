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Furto a Catania, ladro ferito a coltellate dal proprietario di casa: è in prognosi riserva

Cronaca

È accaduto a Ramacca, dove un 50enne ha visto l'uomo incappucciato nella sua casa ed è intervenuto. Ne è scaturita una violenta colluttazione e il proprietario di casa ha ferito l'intruso con un coltello da cucina. L'uomo è in prognosi riservata in ospedale, dov'è piantonato perché in stato di arresto

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Un ladro di 37 anni è stato ferito gravemente dal proprietario di un'abitazione che lo ha sorpreso a rubare. È accaduto a Ramacca, nel Catanese, dove il 50enne ha visto l'uomo incappucciato nella sua casa ed è intervenuto. Ne è scaturita una violenta colluttazione e il proprietario di casa ha ferito l'intruso con un coltello da cucina. Il ladro, originario dell'Europa dell'Est, è fuggito ma è stato rintracciato a poca distanza dall'abitazione da carabinieri di Palagonia. È ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Caltagirone dove è piantonato perché in stato di arresto per furto in abitazione e lesioni personali aggravate. 

Aperta un'inchiesta

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Ramacca per i primi accertamenti e militari della Sezione investigazioni scientifiche del Nucleo investigativo di Catania per i rilievi tecnici.  Sul caso ha aperto un'inchiesta la Procura di Caltagirone, competente per territorio, guidata dalla procuratrice Rosanna Casabona. 

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