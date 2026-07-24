La Corte d'Assise di Busto Arsizio ha condannato all'ergastolo Vincenzo Gerardi, 58 anni, per l'omicidio della moglie Teresa Stabile, uccisa con 16 coltellate il 16 aprile 2025 a Samarate. I giudici hanno riconosciuto le aggravanti della premeditazione e degli atti persecutori, accogliendo integralmente la richiesta della Procura. Ai familiari della vittima è stata assegnata una provvisionale di 480mila euro ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Ergastolo per Vincenzo Gerardi. La Corte d'Assise di Busto Arsizio, presieduta da Giuseppe Fazio, ha inflitto il carcere a vita all'uomo di 58 anni che il 16 aprile 2025 ha ucciso la moglie Teresa Stabile con 16 coltellate, nel cortile del complesso residenziale di Samarate, nel Varesotto, dove i due vivevano ormai in appartamenti separati. I giudici hanno accolto per intero la richiesta del pubblico ministero Ciro Caramore, riconoscendo sia la premeditazione sia gli atti persecutori. Ai genitori, ai due figli e alla sorella della vittima è stata riconosciuta una provvisionale immediatamente esecutiva di 480mila euro.

La separazione dopo 32 anni di matrimonio Il matrimonio era finito di fatto nel dicembre 2024, quando Teresa Stabile aveva chiesto la separazione dopo 32 anni di vita insieme. Per l'accusa è stata quella decisione a innescare il delitto: Gerardi avrebbe esercitato per anni un controllo ossessivo sulla moglie, in un clima di sopraffazione continua, fino a colpirla quando la donna ha scelto di chiudere il rapporto. La coppia, pur separata, continuava a risiedere nello stesso complesso residenziale, in due abitazioni distinte.

"Non è stata gelosia patologica" Nella requisitoria il pm ha escluso che all'origine dell'omicidio ci fosse una gelosia patologica, richiamando la perizia psichiatrica che ha giudicato l'imputato pienamente capace di intendere e di volere. Citando la giurisprudenza della Cassazione, il magistrato ha sostenuto che la gelosia non costituisce un'attenuante e può anzi tradursi in un motivo aggravante. A sostegno della premeditazione, la Procura ha indicato le lettere che Gerardi aveva lasciato ai figli prima dell'aggressione: documenti che, secondo l'accusa, rivelerebbero un piano omicida e suicidario definito in anticipo. Leggi anche Varese, donna uccisa a coltellate davanti casa a Samarate