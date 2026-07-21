All'interno del negozio in località Gallo di Grinzane Cavour la moglie e una delle figlie del gioielliere condannato a oltre 14 anni per avere ucciso due rapinatori e avere tentato di ucciderne un terzo nell'aprile del 2021. Un cartello davanti al negozio avvisa i giornalisti che non verranno rilasciate dichiarazioni

Ha riaperto questa mattina la gioielleria di Mario Roggero in località Gallo di Grinzane Cavour. All'interno la moglie e contitolare del negozio Mariangela Sandrone e una delle quattro figlie, che si occuperanno dell'attività. Il gioielliere è stato condannato a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due dei tre rapinatori che assaltarono il negozio nell'aprile del 2021 ed è ora nel carcere di Bollate.