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Riaperta la gioielleria di Mario Roggero. Un cartello avvisa: "Nessuna dichiarazione"

Cronaca

All'interno del negozio in località Gallo di Grinzane Cavour la moglie e una delle figlie del gioielliere condannato a oltre 14 anni per avere ucciso due rapinatori e avere tentato di ucciderne un terzo nell'aprile del 2021. Un cartello davanti al negozio avvisa i giornalisti che non verranno rilasciate dichiarazioni

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Ha riaperto questa mattina la gioielleria di Mario Roggero in località Gallo di Grinzane Cavour. All'interno la moglie e contitolare del negozio Mariangela Sandrone e una delle quattro figlie, che si occuperanno dell'attività. Il gioielliere è stato condannato a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due dei tre rapinatori che assaltarono il negozio nell'aprile del 2021 ed è ora nel carcere di Bollate.

©Ansa

Un cartello davanti alla gioielleria

Intanto davanti alla gioielleria è stato affisso un cartello che avvisa che la famiglia non rilascerà nessuna dichiarazione. "Gentili giornalisti - recita il cartello - desideriamo comunicare che la nostra famiglia non rilascerà alcuna dichiarazione. Ringraziamo per la comprensione e per il rispetto del nostro dolore".

Il cartello è firmato 'Famiglia Roggero'. All'interno del negozio ci sono la contitolare Mariangela Sandrone e una delle figlie che la aiuta a gestire l'attività.  

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