La Nazionale Italiana di Powerchair Football della FIPPS si è vista negata la possibilità di imbarcarsi a bordo di un volo. L’Enac apre un’inchiesta, mentre intervengono anche i ministri italiani: “È gravissimo e inaccettabile l'episodio”, hanno detto Locatelli e Abodi

La Nazionale Italiana di Powerchair Football della FIPPS si è vista negata la possibilità di imbarcarsi a bordo di un volo, ed è rimasta bloccata a Fiumicino. Un episodio che, inizialmente denunciato dal Comitato Praralimpico italiano, ha portato prima all’apertura di un’indagine da parte di Enac e poi alle scuse di EasyJet: la compagnia aerea ha annunciato di aver aperto “un'indagine interna per ricostruire l'accaduto”. Un caso che in giornata ha portato a intervenire anche la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, che ha parlato di un episodio “gravissimo e inaccettabile”, e il ministro per lo sport Andrea Abodi, secondo cui è “di una gravità estrema quanto accaduto”.

Che cosa è successo

In mattinata una nota del Comitato Paralimpico italiano ha fatto sapere che la squadra Azzurra non è potuta salire sul volo da Roma Fiumicino diretto a Glasgow, dove gli atleti avrebbero dovuto disputare un torneo internazionale in vista dei prossimi Campionati del Mondo in Argentina: "Rappresenta un fatto gravissimo, lesivo della dignità personale dei nostri atleti e dei valori primari dello sport in generale e paralimpico in particolare", si legge nel testo. Il CIP ha fatto sapere anche che la FIPPS aveva preventivamente richiesto e ottenuto dalla compagnia aerea EasyJet, fin dallo scorso mese di aprile, la formale autorizzazione al trasporto di 6 atleti con disabilità, con al seguito sia le carrozzine per la mobilità quotidiana sia le 6 carrozzine speciali da gioco.

La ricostruzione di quanto avvenuto

"Nonostante la conferma iniziale e una successiva comunicazione via PEC inviata dalla Federazione prima della partenza per scongiurare qualsiasi disguido logistico, la squadra si è trovata di fronte a un muro ideologico e organizzativo al gate di imbarco”, si legge ancora nel testo. Alle 10.15 - con il volo in partenza alle 11.55 - la compagnia avrebbe comunicato l'impossibilità di imbarcare l'intera delegazione, adducendo come motivazione che l'aeromobile (un Airbus A320) potesse trasportare un massimo di sole 5 carrozzine. "Quanto accaduto all'aeroporto di Fiumicino è una vergogna inaccettabile che ci riporta indietro di decenni sul fronte dei diritti umani e sociali. Episodi del genere dimostrano, ancora una volta, quanto la pari dignità sia purtroppo soltanto formale e non ancora sostanziale. Non stiamo parlando di una semplice disfunzione di viaggio o di un ritardo bagagli: negare l'imbarco agli atleti e agli ausili con cui essi vivono e gareggiano significa negare la loro stessa autonomia e identità”, ha dichiarato Marco Giunio De Sanctis, presidente del Comitato italiano paralimipico.