Venticinque anni dopo, il G8 di Genova resta una ferita aperta nella storia italiana. La morte di Carlo Giuliani, i fatti della Diaz e di Bolzaneto, i processi e il dibattito sul reato di tortura continuano a interrogare il Paese sul peso della verità storica e delle responsabilità politiche di quei giorni ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Venticinque anni dopo, i fatti del G8 di Genova restano una delle pagine più buie dell’Italia repubblicana. Sono indelebili nella memoria collettiva i pestaggi e gli abusi nella caserma di Bolzaneto e la "macelleria messicana" della scuola Diaz: ferite che costarono all'Italia le condanne della Corte europea dei diritti dell'uomo per le violenze commesse dalle forze dell’ordine e per l'assenza, all'epoca, di un reato di tortura nel codice penale. Poi le strade devastate, i manganelli e le sirene. E il corpo senza vita di un ragazzo, il 23enne Carlo Giuliani, sull’asfalto di piazza Alimonda.

Per anni si è tentato di ricostruire le vicende di quelle proteste pacifiche, lanciate dal movimento no-global in occasione del vertice dei capi di Stato e di governo degli 8 Paesi più industrializzati, poi trasformatesi in un incubo di abusi e torture. Il vertice si svolse pochi mesi prima degli attentati dell’11 settembre, in un momento storico segnato dal dibattito sulla globalizzazione economica, sulle disuguaglianze e sul ruolo delle istituzioni finanziarie internazionali. Il movimento no-global che si mobilitò attorno al vertice era molto eterogeneo: ambientalisti, pacifisti, sindacati, cattolici e collettivi radicali. Fu il Genoa Social Forum - che riuniva molte delle anime del movimento - a organizzare le manifestazioni alternative al summit per portare l’attenzione sulle grandi ingiustizie globali. Cosa è successo al G8 di Genova In questo clima, Genova fu blindata. Furono introdotte zone rosse e schierati migliaia di agenti. Ma in molti si sono interrogati sulle responsabilità di chi avrebbe dovuto occuparsi della gestione dell’ordine pubblico e che finì per ridurre la città a uno spazio pericoloso. In poco tempo, infatti, le proteste - che coinvolsero migliaia di persone e riempirono le strade - finirono per degenerare in violenti scontri. Mentre i grandi della Terra si incontravano in questa città blindata, a piazza Alimonda un defender dei Carabinieri rimase circondato dai manifestanti, e da lì partì un colpo di pistola, esploso dall'allora 21enne Mario Placanica. Carlo Giuliani finì a terra e morì pochi minuti dopo. L’immagine di quel corpo arreso all’asfalto è diventata uno dei simboli delle contraddizioni di quei giorni: la violenza, le responsabilità dello Stato e quelle del suo braccio armato. E poi le istanze di una società civile che protestava contro una globalizzazione in cui non si riconosceva. Approfondimento Rivedere "Diaz" a 25 anni dal G8 di Genova