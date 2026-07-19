Un pony costretto a viaggiare nel vano posteriore di una piccola utilitaria, chiuso nel garage di un traghetto partito da Pozzuoli per Ischia. La denuncia, con tanto di foto, arriva dall'attivista Enrico Rizzi e dal deputato Francesco Emilio Borrelli. Il caso, risalente al 5 luglio, è stato segnalato ai carabinieri ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Un pony rinchiuso nel bagagliaio di una piccola utilitaria, stipato in pochi metri cubi all'interno del garage di un traghetto in navigazione da Pozzuoli verso Ischia. È la scena documentata da una fotografia che l'attivista animalista Enrico Rizzi ha inviato al deputato Francesco Emilio Borrelli, denunciando quello che definiscono un grave episodio di maltrattamento. I fatti risalgono allo scorso 5 luglio.

La segnalazione ai carabinieri A immortalare la scena è stata una turista svizzera, che ha notato l'animale chiuso nel vano posteriore di una Citroën C1 rossa. La targa dell'auto è leggibile nell'immagine, e proprio su questo si fonda la richiesta di Rizzi: procedere per maltrattamento di animali nei confronti del responsabile e verificare eventuali responsabilità di chi ha permesso l'imbarco senza intervenire. Il caso è stato segnalato ai carabinieri di Pozzuoli. Secondo quanto riferito, il pony avrebbe viaggiato in quelle condizioni per l'intera traversata, durata circa un'ora, con le temperature elevate di questi giorni.

La testimone: "Personale già a conoscenza" Difficile, sostiene chi ha denunciato il fatto, che la situazione sia sfuggita agli addetti all'imbarco. La stessa testimone oculare, in dichiarazioni riportate da Repubblica, ha raccontato di aver avvertito il personale di bordo, ricevendo l'impressione che fosse già informato della presenza dell'animale.

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Borrelli: "Episodio gravissimo nell'indifferenza generale" Durissimo il commento del deputato. "Si tratta di un episodio gravissimo di maltrattamento ai danni di un essere vivente, perpetrato nell'indifferenza generale", afferma Borrelli, che punta il dito contro la compagnia di navigazione, "il cui personale non ha ritenuto di dover intervenire per liberare il pony da quell'assurda condizione, né di dover chiamare i carabinieri per segnalare il fatto". La nave, aggiunge, "è partita come se nulla fosse con il pony costretto alla traversata in quelle condizioni insostenibili". Il deputato annuncia che sosterrà la denuncia di Rizzi "in ogni sede affinché vengano chiarite le gravissime responsabilità di tutti coloro che hanno consentito che tutto ciò accadesse". E chiede che venga identificato il proprietario dell'animale e che il pony gli venga sottratto, "a salvaguardia della sua incolumità".