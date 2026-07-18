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Frana sulle Alpi Apuane, scalatore precipita per 35 metri: soccorso dopo ore in parete

Cronaca

Incidente in montagna sul versante nord del Pizzo d'Uccello, sulle Alpi Apuane in provincia di Massa Carrara. Un 28enne, primo di cordata, è caduto per circa 35 metri restando appeso alla sosta dopo una violenta scarica di sassi. Raggiunto e stabilizzato dai soccorritori dopo ore di operazioni complicate dal maltempo

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Un giovane scalatore di 28 anni è caduto per circa 35 metri mentre affrontava una via alpinistica sul versante nord del Pizzo d'Uccello, sulle Alpi Apuane, in provincia di Massa Carrara. L'incidente è avvenuto la mattina di sabato 18 luglio: l'uomo, primo di cordata, è rimasto appeso alla sosta dopo il volo, riportando diversi traumi. Dopo ore di lavoro reso difficile dal maltempo, i soccorritori lo hanno raggiunto e stabilizzato in parete.

La dinamica

I due scalatori, entrambi originari della provincia di Como, avevano pernottato al rifugio Donegani prima di attaccare la via che si sviluppa sul Gran Diedro Nord del Pizzo d'Uccello. Dopo circa 200 metri di arrampicata si è verificato l'incidente. Non è chiaro se la caduta sia stata innescata da movimenti franosi: alcuni alpinisti impegnati nelle vicinanze hanno riferito di aver udito una violenta scarica di sassi, poi le urla provenire dalla parete e la richiesta di allertare l'elisoccorso. L'allarme è scattato intorno alle 9.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e il Soccorso alpino e speleologico della Toscana (Sast), con i tecnici delle stazioni di Carrara, Lucca e Querceta. È stato allertato anche l'elisoccorso regionale Pegaso 3, che però a causa delle condizioni meteo non ha potuto operare da subito nelle immediate vicinanze dell'incidente. L'elicottero, dopo aver sorvolato la zona, si è diretto a Pieve Fosciana per imbarcare tre tecnici, poi trasportati alla base della parete. In parallelo sono state attivate anche le squadre di terra.

Il recupero

Raggiunto lo scalatore, i soccorritori lo hanno immobilizzato e preparato al trasferimento con la barella per portarlo il prima possibile in ospedale. La stazione di Massa è stata tenuta in preallerta all'aeroporto del Cinquale, pronta a intervenire con ulteriori operazioni di elitrasporto se necessario. Il Gran Diedro Nord del Pizzo d'Uccello è una classica via alpinistica che si sviluppa sulla parete nord, alta circa 700 metri.

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