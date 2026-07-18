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Camaiore, entra in stanza d'albergo e aggredisce bimba: arrestato per violenza sessuale

Cronaca
©Ansa

L'uomo, un 27enne, si è introdotto di notte nella camera di una famiglia danese. A dare l'allarme è stata la bambina, ma i genitori inizialmente hanno pensato a un tentativo di furto. Solo dopo la fuga dell'uomo la bimba è riuscita a raccontare che cosa era successo

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Un 27enne di Lido di Camaiore, in Lucchesia, è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di violenza sessuale aggravata su una bambina. L'aggressione, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, è avvenuta giovedì scorso all'interno di un albergo della località balneare.

La violenza in una camera d'albergo

Il 27enne si sarebbe introdotto di nascosto nella camera di una famiglia danese composta da padre, madre e dalla bambina. Secondo la ricostruzione della polizia, l’uomo avrebbe raggiunto la minore mentre si trovava a letto, compiendo atti che rientrano nel reato di violenza sessuale. La bambina, svegliatasi, ha allora chiamato i genitori: i familiari, pensando a un tentativo di furto, sono riusciti a intervenire bloccando il 27enne, anche con l’aiuto del personale della struttura ricettiva. Prima dell’arrivo della polizia, però, l'uomo è riuscito a liberarsi e ad allontanarsi.

Il racconto e le indagini

Quando il 27enne è fuggito, la bambina ha raccontato ai genitori quanto accaduto: non era un tentativo di furto ma un'aggressione sessuale. Le parole della bambina sono così state riportate alla polizia, che ha subito avviato le indagini per individuare l'uomo, effettuando i rilievi tecnici nella camera e raccogliendo le tracce biologiche per gli esami. Nel frattempo sono state acquisite le registrazioni dell'impianto di videosorveglianza.

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Individuato e arrestato

Il 27enne è stato identificato e arrestato in poche ore. La bambina, invece, è stata accompagnata al Pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Versilia, dove i medici hanno riscontrato un forte stato di shock traumatico.

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