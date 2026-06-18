Ponteranica, entra in casa e tenta stupro: 23enne salvata da vicini

Un uomo si è introdotto in un'abitazione di Ponteranica, nella Bergamasca, dove una ragazza di 23 anni stava per fare la doccia, l'ha aggredita e ha tentato di violentarla, trascinandola in giardino. A salvarla sono stati i vicini. L'aggressore è stato arrestato, la giovane portata in ospedale sotto choc

Si è introdotto in casa mentre una ragazza di 23 anni si stava preparando per fare la doccia, l'ha aggredita e ha tentato di violentarla. È quanto accaduto oggi, giovedì 18 giugno, intorno alle 18 a Ponteranica, in provincia di Bergamo. La giovane è stata salvata dai vicini di casa, che hanno sentito le sue urla e sono intervenuti. L'uomo è stato arrestato.