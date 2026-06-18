Ponteranica, entra in casa e tenta stupro: 23enne salvata da vicini

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Ponteranica (Bergamo), entra in casa e tenta di violentare una 23enne: salvata dai vicini

Cronaca

Un uomo si è introdotto in un'abitazione di Ponteranica, nella Bergamasca, dove una ragazza di 23 anni stava per fare la doccia, l'ha aggredita e ha tentato di violentarla, trascinandola in giardino. A salvarla sono stati i vicini. L'aggressore è stato arrestato, la giovane portata in ospedale sotto choc

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Si è introdotto in casa mentre una ragazza di 23 anni si stava preparando per fare la doccia, l'ha aggredita e ha tentato di violentarla. È quanto accaduto oggi, giovedì 18 giugno, intorno alle 18 a Ponteranica, in provincia di Bergamo. La giovane è stata salvata dai vicini di casa, che hanno sentito le sue urla e sono intervenuti. L'uomo è stato arrestato.

L'aggressione mentre era in doccia

Secondo quanto ricostruito, l'uomo era entrato poco prima nell'abitazione rompendo una porta a vetri. Una volta all'interno ha aggredito la 23enne, trascinandola in giardino nel tentativo di violentarla.

 

I vicini di casa intervengono per salvarla

A far scattare i soccorsi sono state le grida della ragazza, udite dai vicini, che si sono precipitati e hanno bloccato l'aggressore, malmenandolo. L'uomo è stato poi arrestato, mentre la giovane è stata trasportata in ospedale in stato di choc.

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