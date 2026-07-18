Scontro e auto in fiamme nel Cagliaritano, un morto e diversi feriti

Violento incidente sulla statale tra Cagliari e Villasimius, con tre auto e 14 persone coinvolte. Per una delle persone ferite non c'è stato nulla da fare. Lo scontro all’ingresso della galleria Arca Sa Porta, tra le uscite per Torre delle Stelle e Solanas/Villasimius. Dopo l'incidente due dei tre mezzi hanno preso fuoco ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Violento incidente sulla statale tra Cagliari e Villasimius, con tre auto e 14 persone coinvolte: il bilancio è di un morto e nove feriti. Tre le auto coinvolte nello scontro all’ingresso della galleria Arca Sa Porta, tra le uscite per Torre delle Stelle e Solanas/Villasimius. Due di questi mezzi hanno preso fuoco. Tra le 14 persone che si trovavano a bordo dei tre mezzi per nove è stato necessario il trasferimento in ospedale. L’incidente è all’altezza del chilometro 14 della Statale 125 Var, che è chiusa al traffico in entrambe le direzioni dal chilometro 8 al 14. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e i tecnici dell’Anas.

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I soccorsi L'uomo è deceduto nonostante le prolungate manovre di rianimazione eseguite sul posto dal personale sanitario. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 13 lungo al chilometro 14 della strada che da Cagliari conduce a Tortolì. Per cause che sono tuttora in corso di accertamento, tre veicoli sono rimasti coinvolti in un violento scontro, a seguito del quale si è sviluppato un incendio che ha completamente avvolto due mezzi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile del Nor della Compagnia di Quartu Sant'Elena, i Vigili del Fuoco e il personale dell'Anas. I militari della stazione carabinieri di Burcei sono tuttora impegnati sul posto per fornire supporto attivo nella gestione della viabilità e nella deviazione dei flussi di traffico verso arterie secondarie.

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Necessario l'intervento di un Canadair Uno dei due veicoli ha preso fuoco innescando le fiamme che si sono rapidamente propagate. Il Corpo Forestale è dovuto intervenire con tre elicotteri della flotta regionale, tra i quali il Super Puma, ed è stato richiesto l'intervento di un Canadair. La statale è stata chiusa temporaneamente al traffico.