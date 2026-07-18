Scontro e auto in fiamme nel Cagliaritano, un morto e diversi feriti

Violento incidente sulla statale tra Cagliari e Villasimius, con tre auto e 14 persone coinvolte. Per una delle persone ferite non c'è stato nulla da fare. Lo scontro all’ingresso della galleria Arca Sa Porta, tra le uscite per Torre delle Stelle e Solanas/Villasimius. Dopo l'incidente due dei tre mezzi hanno preso fuoco
Violento incidente sulla statale tra Cagliari e Villasimius, con tre auto e 14 persone coinvolte: il bilancio è di un morto e nove feriti.
Tre le auto coinvolte nello scontro all’ingresso della galleria Arca Sa Porta, tra le uscite per Torre delle Stelle e Solanas/Villasimius. Due di questi mezzi hanno preso fuoco. Tra le 14 persone che si trovavano a bordo dei tre mezzi per nove è stato necessario il trasferimento in ospedale. L’incidente è all’altezza del chilometro 14 della Statale 125 Var, che è chiusa al traffico in entrambe le direzioni dal chilometro 8 al 14. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e i tecnici dell’Anas.
I soccorsi
L'uomo è deceduto nonostante le prolungate manovre di rianimazione eseguite sul posto dal personale sanitario. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 13 lungo al chilometro 14 della strada che da Cagliari conduce a Tortolì. Per cause che sono tuttora in corso di accertamento, tre veicoli sono rimasti coinvolti in un violento scontro, a seguito del quale si è sviluppato un incendio che ha completamente avvolto due mezzi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile del Nor della Compagnia di Quartu Sant'Elena, i Vigili del Fuoco e il personale dell'Anas. I militari della stazione carabinieri di Burcei sono tuttora impegnati sul posto per fornire supporto attivo nella gestione della viabilità e nella deviazione dei flussi di traffico verso arterie secondarie.
Necessario l'intervento di un Canadair
Uno dei due veicoli ha preso fuoco innescando le fiamme che si sono rapidamente propagate. Il Corpo Forestale è dovuto intervenire con tre elicotteri della flotta regionale, tra i quali il Super Puma, ed è stato richiesto l'intervento di un Canadair. La statale è stata chiusa temporaneamente al traffico.