È morto Teodoro Valente, presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana. A darne notizia è stata la stessa ASI, che in una nota ha espresso "profondo cordoglio per la prematura scomparsa" del presidente, ricordandone l'impegno alla guida dell'Agenzia in una fase di forte sviluppo del settore spaziale italiano. Valente era presidente dell'ASI dal 2023. Professore ordinario di Scienza e tecnologia dei materiali presso la Sapienza Università di Roma, è stato uno dei principali studiosi italiani nel campo dei materiali compositi e delle nanotecnologie. Nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi di rilievo nella ricerca, tra cui la presidenza del Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali, la direzione dell'Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali del Consiglio Nazionale delle Ricerche e incarichi presso la Commissione europea. "Un sincero e sentito ringraziamento al professor Valente per l'azione e l'impegno lavorativo con i quali ha guidato in questo ultimo triennio l'Agenzia in una fase di grande crescita e con il raggiungimento di pregevoli risultati per tutto il settore spaziale", si legge nella nota diffusa dall'ASI. Come previsto dalle norme di legge e dallo statuto dell'Agenzia, d'intesa con l'Autorità governativa delegata, le funzioni di presidente sono state assunte dalla vicepresidente, Elda Turco Bulgherini, per garantire la piena continuità e operatività dell'ente.