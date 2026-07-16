A darne notizia è stata la stessa ASI, che in una nota ha espresso "profondo cordoglio per la prematura scomparsa", ricordandone l'impegno alla guida dell'Agenzia in una fase di forte sviluppo del settore spaziale italiano. Il ministro Urso: "Una grave perdita per l'Italia"
È morto Teodoro Valente, presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana. A darne notizia è stata la stessa ASI, che in una nota ha espresso "profondo cordoglio per la prematura scomparsa" del presidente, ricordandone l'impegno alla guida dell'Agenzia in una fase di forte sviluppo del settore spaziale italiano. Valente era presidente dell'ASI dal 2023. Professore ordinario di Scienza e tecnologia dei materiali presso la Sapienza Università di Roma, è stato uno dei principali studiosi italiani nel campo dei materiali compositi e delle nanotecnologie. Nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi di rilievo nella ricerca, tra cui la presidenza del Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali, la direzione dell'Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali del Consiglio Nazionale delle Ricerche e incarichi presso la Commissione europea. "Un sincero e sentito ringraziamento al professor Valente per l'azione e l'impegno lavorativo con i quali ha guidato in questo ultimo triennio l'Agenzia in una fase di grande crescita e con il raggiungimento di pregevoli risultati per tutto il settore spaziale", si legge nella nota diffusa dall'ASI. Come previsto dalle norme di legge e dallo statuto dell'Agenzia, d'intesa con l'Autorità governativa delegata, le funzioni di presidente sono state assunte dalla vicepresidente, Elda Turco Bulgherini, per garantire la piena continuità e operatività dell'ente.
Urso: "Una grave perdita per l’Italia"
“Apprendo con grande tristezza e commozione la notizia della scomparsa del professor Teodoro Valente, che ha voluto onorare sino alla fine con dedizione il prestigioso e importante incarico che gli era stato affidato, senza lesinare gli sforzi anche durante la malattia. Se l'Italia è tornata grande protagonista nello Spazio, il merito è anche suo. Una grave perdita per il nostro Paese, che saluta oggi un accademico di alto profilo, un uomo delle Istituzioni e un dirigente dello Stato che ha saputo servire il Paese con grande competenza, dedizione e autentica passione, un esempio per chiunque ricopra un ruolo pubblico”. Lo dichiara il ministro delle Imprese e del Made in Italy e Autorità delegata alle politiche spaziali e aerospaziali, Adolfo Urso, esprimendo il più profondo cordoglio per la prematura scomparsa del professor Teodoro Valente, presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana. “Personalmente perdo un amico e un prezioso collaboratore, che ci ha insegnato a guardare le stelle come alla più grande avventura umana. Ora forse conosce ciò che a noi ancora manca e che lui cercava sempre. Alla famiglia e alla comunità dell'Asi rivolgo le mie più sentite condoglianze”, ha concluso.