La prima vittima è un 33enne che lavorava a un palo della luce elettrica pubblica per l’installazione della fibra: è rimasto folgorato da una scarica elettrica a Montesano Salentino. Poco prima un altro operaio ha perso la vita a Giavera del Montello, nel Trevigiano: l’uomo è stato schiacciato mentre era impegnato in un'attività estrattiva in una cava

Ancora morti sul lavoro in Italia. Solo oggi due operai hanno perso la vita in due diversi incidenti. Un uomo di 33 anni è morto folgorato da una scarica elettrica a Montesano Salentino mentre stava facendo dei lavori per la fibra. L’operaio, di origini marocchine, era impiegato in una ditta di Napoli specializzata per lavori di installazione della fibra. Da quanto si apprende, la scarica elettrica lo ha raggiunto mentre si trovava su una scala e stava lavorando ad un palo della luce elettrica pubblica. Sul posto i carabinieri e gli ispettori dello Spesal e il sindaco di Montesano, Giuseppe Maglie.