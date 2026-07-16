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Morti sul lavoro, operaio folgorato in Salento. Un altro travolto da rullo nel Trevigiano

Cronaca
©Ansa

La prima vittima è un 33enne che lavorava a un palo della luce elettrica pubblica per l’installazione della fibra: è rimasto folgorato da una scarica elettrica a Montesano Salentino. Poco prima un altro operaio ha perso la vita a Giavera del Montello, nel Trevigiano: l’uomo è stato schiacciato mentre era impegnato in un'attività estrattiva in una cava

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Ancora morti sul lavoro in Italia. Solo oggi due operai hanno perso la vita in due diversi incidenti. Un uomo di 33 anni è morto folgorato da una scarica elettrica a Montesano Salentino mentre stava facendo dei lavori per la fibra. L’operaio, di origini marocchine, era impiegato in una ditta di Napoli specializzata per lavori di installazione della fibra. Da quanto si apprende, la scarica elettrica lo ha raggiunto mentre si trovava su una scala e stava lavorando ad un palo della luce elettrica pubblica. Sul posto i carabinieri e gli ispettori dello Spesal e il sindaco di Montesano, Giuseppe Maglie.

Operaio schiacciato nel Trevigiano

Nella stessa mattina un altro operaio è morto a causa dello schiacciamento provocato da un rullo. L’uomo era impegnato in un'attività estrattiva in una cava di Giavera del Montello, nel Trevigiano. Nell’incidente è rimasto ferito anche un collega della vittima ma in modo non grave. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e dei carabinieri.

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