A perdere la vita una guida alpina ceca di 50 anni e uno dei suoi due clienti, di 42 anni. Il terzo alpinista del gruppo è stato tratto in salvo e trasportato all’ospedale di Sallanches

Due alpinisti sono morti mercoledì 15 luglio, sul versante francese del Monte Bianco. I due sono stati travolti da una scarica di sassi, nel canale del Goûter. Lo riporta Aosta Sera. A perdere la vita una guida alpina ceca di 50 anni e uno dei suoi due clienti, di 42 anni. Il terzo alpinista del gruppo è stato tratto in salvo e trasportato all’ospedale di Sallanches. Il tratto dove i due alpinisti hanno perso la vita, spiega Aosta Sera, è considerato il più rischioso dell’ascensione al Monte Bianco.