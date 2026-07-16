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Monte Bianco, morti due alpinisti sul versante francese: travolti da una scarica di sassi

Cronaca
©Ansa

A perdere la vita una guida alpina ceca di 50 anni e uno dei suoi due clienti, di 42 anni. Il terzo alpinista del gruppo è stato tratto in salvo e trasportato all’ospedale di Sallanches

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Due alpinisti sono morti mercoledì 15 luglio, sul versante francese del Monte Bianco. I due sono stati travolti da una scarica di sassi, nel canale del Goûter. Lo riporta Aosta Sera. A perdere la vita una guida alpina ceca di 50 anni e uno dei suoi due clienti, di 42 anni. Il terzo alpinista del gruppo è stato tratto in salvo e trasportato all’ospedale di Sallanches. Il tratto dove i due alpinisti hanno perso la vita, spiega Aosta Sera, è considerato il più rischioso dell’ascensione al Monte Bianco.

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