Giuseppina Martin, 67 anni, uccise la madre con un foulard nella notte tra l'8 e il 9 marzo 2025. La donna era imputata di omicidio aggravato dal vincolo di parentela ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

La Corte d'Assise del Tribunale di Arezzo ha assolto Giuseppina Martin, 67 anni, dall'accusa di aver ucciso la madre novantatreenne Mirella Del Puglia, riconoscendo la sua totale incapacità di intendere e di volere al momento dei fatti. La sentenza è stata pronunciata al termine del processo conclusosi lunedì 13 luglio. Si tratta di una sentenza storica che testimonia e difende lo stress dei caregiver incaricati di seguire un paziente affetto da una malattia, che spesso lamentano il mancato supporto delle istituzioni.

La vicenda La tragedia risale alla notte tra l'8 e il 9 marzo 2025, quando la donna soffocò la madre, affetta da Alzheimer e da un grave decadimento cognitivo, utilizzando un foulard mentre l'anziana si trovava nell'abitazione di famiglia, in via Fermi a San Giovanni Valdarno (Arezzo). Subito dopo il delitto fu la stessa Martin a contattare le forze dell'ordine, confessando quanto accaduto e chiedendo aiuto. Nel corso dell'ultima udienza ha reso dichiarazioni spontanee davanti alla Corte, esprimendo profondo pentimento: "Non so cosa mi sia successo, chiedo scusa per quello che ho fatto". Ha inoltre raccontato il lungo periodo trascorso accanto alla madre, segnato da un forte carico assistenziale e dalla sensazione di essere stata lasciata sola dalle istituzioni. Approfondimento Health, Alzheimer: una sfida sanitaria e sociale sempre più urgente

Le richieste del pm La donna era imputata di omicidio aggravato dal vincolo di parentela. Il pubblico ministero Giorgio Martano aveva chiesto una condanna a 12 anni di reclusione, ritenendo prevalente il vizio parziale di mente, pur evidenziando come le richieste di sostegno avanzate dall'imputata fossero rimaste senza risposta. Vedi anche Caregiver, ddl in Cdm. A chi spetta contributo da 400 euro al mese