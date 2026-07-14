'Ndrangheta, blitz della Dda in Calabria: 79 arresti

Cinquecento uomini della polizia di Stato e dei carabinieri hanno dato esecuzione a misure cautelari contro esponenti delle storiche cosche dei De Stefano, Tegano, Condello e altre articolazioni. Le accuse sono di associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacente, estorsione, porto e detenzione illegale di armi da fuoco e rapina