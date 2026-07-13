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Omicidio alla stazione Certosa di Milano, arrestati altri 6 Latin King

Cronaca

Il 22enne Gianluca Ibarra Silvera è morto la notte tra il 26 e il 27 maggio durante il trasporto in ospedale dopo essere stato accoltellato all’interno della stazione. Secondo quanto emerso, il gruppo avrebbe inizialmente accerchiato la vittima, il fratello e un loro amico, per poi aggredirli con sassi, bottiglie e coltelli, inseguendoli lungo i binari ferroviari

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Sei giovani stranieri, un 19enne dominicano e 5 peruviani di età compresa tra i 18 e i 22 anni, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Milano, perchè ritenuti, a vario titolo e in concorso tra loro, responsabili dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera commesso lo scorso 26 maggio nei pressi della stazione ferroviaria di Milano Certosa. Si tratta dello sviluppo delle indagini condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Milano che, il 5 e il 9 giugno, hanno già fermato due indagati, ritenuti autori materiali dell'accoltellamento mortale.

Le indagini

I provvedimenti sono stati eseguiti nelle province di Milano e a Monza, dove i sei destinatari sono stati rintracciati e fermati. Gli approfondimenti investigativi, condotti dalla Seconda Sezione 'Criminalità Straniera e Prostituzione' anche attraverso l'analisi delle immagini di videosorveglianza e le testimonianze raccolte, hanno consentito di ricostruire la dinamica dell'aggressione. Secondo quanto emerso, il gruppo, appartenente alla gang Latin King, avrebbe inizialmente accerchiato la vittima, il fratello e un loro amico, per poi aggredirli con sassi, bottiglie e coltelli, inseguendoli lungo i binari ferroviari. Durante la fuga, la vittima, caduta a terra, è stata raggiunta e colpita più volte con armi da taglio.

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