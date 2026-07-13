La scoperta nelle acque del lago nella zona di Castelveccana, in provincia di Varese. Immediato l’intervento delle autorità per il recupero del corpo. Indagini in corso
Macabra scoperta sul fondale del Lago Maggiore. Un sub amatoriale ha trovato infatti un corpo nelle acque del lago nella zona di Castelveccana, in provincia di Varese. Il corpo era a circa 40 metri di profondità e a 60 dalla riva. Sul posto, in località Caldé, sono intervenuti i vigili del fuoco con autopompa e battello pneumatico da soccorso, il nucleo sommozzatori, l'elicottero dei vigili del fuoco arrivato da Malpensa. Sul posto anche la guardia costiera. Indagini sono tuttora in corso.