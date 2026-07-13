Macabra scoperta sul fondale del Lago Maggiore. Un sub amatoriale ha trovato infatti un corpo nelle acque del lago nella zona di Castelveccana, in provincia di Varese. Il corpo era a circa 40 metri di profondità e a 60 dalla riva. Sul posto, in località Caldé, sono intervenuti i vigili del fuoco con autopompa e battello pneumatico da soccorso, il nucleo sommozzatori, l'elicottero dei vigili del fuoco arrivato da Malpensa. Sul posto anche la guardia costiera. Indagini sono tuttora in corso.