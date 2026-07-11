L'unico obbligo che gli rimane è il divieto di risiedere nel Padovano, dove sono avvenuti i fatti contestati. Nei prossimi giorni gli sarà notificata la fissazione dell'udienza di giudizio immediato, con la possibilità di accedere al rito abbreviato

Era stato arrestato a maggio per violenza sessuale aggravata su sette minorenni. Un ex insegnante di religione in un liceo di Padova è tornato libero dopo la revoca dei domiciliari - riporta il Gazzettino -. L'unico obbligo che gli rimane è il divieto di risiedere nel Padovano, dove sono avvenuti i fatti contestati. Nei prossimi giorni gli sarà notificata la fissazione dell'udienza di giudizio immediato, con la possibilità di accedere al rito abbreviato. L'uomo, 36 anni, era stato arrestato il 15 maggio dalla Squadra mobile di Padova.