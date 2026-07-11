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Padova, revoca domiciliari a insegnante religione accusato di violenza sessuale su minori

Cronaca

L'unico obbligo che gli rimane è il divieto di risiedere nel Padovano, dove sono avvenuti i fatti contestati. Nei prossimi giorni gli sarà notificata la fissazione dell'udienza di giudizio immediato, con la possibilità di accedere al rito abbreviato

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Era stato arrestato a maggio per violenza sessuale aggravata su sette minorenni. Un ex insegnante di religione in un liceo di Padova è tornato libero dopo la revoca dei domiciliari - riporta il Gazzettino -. L'unico obbligo che gli rimane è il divieto di risiedere nel Padovano, dove sono avvenuti i fatti contestati. Nei prossimi giorni gli sarà notificata la fissazione dell'udienza di giudizio immediato, con la possibilità di accedere al rito abbreviato. L'uomo, 36 anni, era stato arrestato il 15 maggio dalla Squadra mobile di Padova. 

Le accuse

Secondo le accuse, avrebbe abusato sessualmente di almeno sette minorenni tra il 2017 e il marzo 2026, approfittando del suo ruolo di docente e di animatore parrocchiale in un comune nel Padovano. A far scattare le indagini era stata la confidenza di una delle vittime a un altro insegnante del liceo in cui insegnava. 

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