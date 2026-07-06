Pedemontana piemontese, al via i lavori per il collegamento fra Biella, Vercelli e NovaraCronaca
Inizia la realizzazione delle opere infrastrutturali del nuovo collegamento stradale lungo circa 15 chilometri, che prevede quattro svincoli principali a Masserano, Roasio, Gattinara e Ghemme. Una strada attesa da decenni, dal valore complessivo di circa 384 milioni di euro
Iniziano oggi, 6 luglio, i lavori per la realizzazione delle opere infrastrutturali della Pedemontana piemontese. Una strada attesa da decenni, che il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore alle Infrastrutture strategiche Enrico Bussalino hanno definito “un ulteriore passo avanti per il sistema infrastrutturale del Piemonte e del Nord Ovest” che “consentirà di migliorare i collegamenti tra Biellese, Vercellese e Novarese, rafforzando la competitività delle imprese, la mobilità delle persone e l'attrattività dei territori”.
Tre province collegate e quattro svincoli
La Pedemontana, dal valore complessivo di circa 384 milioni di euro, prevede la realizzazione di un nuovo collegamento stradale di circa 15 chilometri tra le province di Biella, Vercelli e Novara con quattro svincoli principali a Masserano, Roasio, Gattinara e Ghemme. “Tra le principali modifiche approvate” nei mesi scorsi - spiega il sito della Regione Piemonte - “figurano l'ottimizzazione del viadotto sul fiume Sesia, con una soluzione strutturale più leggera e meglio integrata nel paesaggio, l'adeguamento del viadotto Rovasenda per garantire maggiori condizioni di sicurezza idraulica, gli interventi di regimazione idraulica lungo il tracciato e la riorganizzazione delle aree di cantiere mediante la delocalizzazione del campo base in un'area industriale dismessa a Ghislarengo”.
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Ansa / Sky TG24
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L’indagine aperta dalla procura di Roma ha riacceso l’attenzione sulla realizzazione dell’opera. Il governo sta provando ad accelerare sui cantieri, ma ci sono alcuni passaggi ancora mancanti. E restano i nodi dei rilievi mossi in passato e dei costi crescenti per costruire l’infrastruttura. Anche di questo si è parlato il 10 giugno a Numeri, approfondimento di Sky TG24