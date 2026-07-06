Cronaca

L’indagine aperta dalla procura di Roma ha riacceso l’attenzione sulla realizzazione dell’opera. Il governo sta provando ad accelerare sui cantieri, ma ci sono alcuni passaggi ancora mancanti. E restano i nodi dei rilievi mossi in passato e dei costi crescenti per costruire l’infrastruttura. Anche di questo si è parlato il 10 giugno a Numeri, approfondimento di Sky TG24