Angelo Mazzone, 46 anni, originario di Ruvo di Puglia e fondatore della pagina MilanoSegrata ha raccontato al Corriere della Sera di aver contratto l’epatite A, probablimente dopo una cena in un ristorante della città. "Ho iniziato ad avere nausea, prima leggera, poi sempre più forte. Dopo un po' ho fatto le analisi e ho scoperto di aver contratto l’epatite A. Sono dovuto andare al pronto soccorso. La bilirubina era altissima", racconta. "Mi sono spaventato: a un certo punto avevo il corpo completamente giallo. La nausea aumentava e mi girava la testa. Ero preoccupato. Al Policlinico di Milano mi hanno ricoverato subito” prosegue. "Un ricovero durato 5 giorni, finché la bilirubina non "si è ristabilita".

L'ipotesi del contagio in ristorante

Sulla causa del contagio Mazzone avanza un’ipotesi: "Due settimane prima avevo cenato in un ristorante" a Milano. Avevo mangiato degli involtini con verdure crude, mai assaggiate fino ad allora. Magari quelle verdure sono state conservate male. L’ospedale mi ha detto che avrebbero mandato i Nas". Adesso la vita di Mazzone sta tornando alla normalità ma dovrà proseguire con i controlli e per la guarigione completa ci vorrà ancora tempo.