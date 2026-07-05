Caos volo Napoli-Mykonos, il comandante ai passeggeri molesti: "Uno è sceso, a chi tocca?"

Attimi di tensione mercoledì 1° luglio sul volo Volotea V7 1610 partito da Napoli Capodichino e diretto sull'isola greca. Un passeggero seduto in corrispondenza dell'uscita di emergenza si sarebbe rifiutato di spostare il bagaglio a mano e avrebbe aggredito verbalmente il personale di bordo: è stato fatto scendere dalla Polizia di Frontiera. Poi il richiamo del comandante alla comitiva, diventato virale sui social
"Uno è sceso, ora a chi tocca?": è la frase, secca, con cui il comandante di un volo Volotea diretto a Mykonos ha richiamato all'ordine un gruppo di passeggeri molesti, dopo aver fatto sbarcare a Napoli Capodichino uno di loro con l'intervento della Polizia di Frontiera. L'audio del comandante, diffuso sui social nelle ore successive, è diventato virale: nel messaggio si sente il pilota esigere il rispetto delle disposizioni di sicurezza e minacciare esplicitamente segnalazioni alla polizia italiana all'atterraggio in caso di ulteriori comportamenti non conformi. L'episodio si è verificato mercoledì 1° luglio sulla pista dell'aeroporto di Napoli, sul volo V7 1610 diretto sull'isola greca.
La valigia e il rifiuto
All'origine della vicenda ci sarebbe il comportamento di un passeggero seduto nelle file corrispondenti all'uscita di emergenza. Al personale di bordo, che gli avrebbe chiesto di spostare il bagaglio a mano per lasciare libera l'area — come previsto dalle norme per garantire un'eventuale evacuazione —, l'uomo si sarebbe rifiutato di collaborare. Al richiamo degli assistenti di volo avrebbe risposto con un'aggressione verbale, alzando i toni e insultando l'equipaggio. Il comandante, informato della situazione, ha deciso di interrompere le procedure di decollo e di riportare l'aereo in area di parcheggio.
Leggi anche
Paura su volo Emirates: pilota si sente male, aereo deviato al Cairo
Lo sbarco coatto e il ritardo
Dalla cabina è partita la richiesta di intervento alla Polizia di Frontiera. Gli agenti sono saliti a bordo e hanno provveduto allo sbarco coatto del passeggero, che è stato accompagnato all'uscita. Solo al termine delle operazioni il velivolo ha potuto riprendere il rullaggio e decollare verso la Grecia. L'aereo è atterrato a Mykonos con oltre mezz'ora di ritardo rispetto all'orario previsto, con conseguenti disagi per diversi viaggiatori, alcuni dei quali avrebbero perso le coincidenze programmate.