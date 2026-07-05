Caos volo Napoli-Mykonos, il comandante ai passeggeri molesti: "Uno è sceso, a chi tocca?"

Attimi di tensione mercoledì 1° luglio sul volo Volotea V7 1610 partito da Napoli Capodichino e diretto sull'isola greca. Un passeggero seduto in corrispondenza dell'uscita di emergenza si sarebbe rifiutato di spostare il bagaglio a mano e avrebbe aggredito verbalmente il personale di bordo: è stato fatto scendere dalla Polizia di Frontiera. Poi il richiamo del comandante alla comitiva, diventato virale sui social ascolta articolo

"Uno è sceso, ora a chi tocca?": è la frase, secca, con cui il comandante di un volo Volotea diretto a Mykonos ha richiamato all'ordine un gruppo di passeggeri molesti, dopo aver fatto sbarcare a Napoli Capodichino uno di loro con l'intervento della Polizia di Frontiera. L'audio del comandante, diffuso sui social nelle ore successive, è diventato virale: nel messaggio si sente il pilota esigere il rispetto delle disposizioni di sicurezza e minacciare esplicitamente segnalazioni alla polizia italiana all'atterraggio in caso di ulteriori comportamenti non conformi. L'episodio si è verificato mercoledì 1° luglio sulla pista dell'aeroporto di Napoli, sul volo V7 1610 diretto sull'isola greca.

La reprimenda del comandante sul volo Napoli-Mykonos - Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Emilio Borrelli (@francescoemilioborrelli) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

La valigia e il rifiuto All'origine della vicenda ci sarebbe il comportamento di un passeggero seduto nelle file corrispondenti all'uscita di emergenza. Al personale di bordo, che gli avrebbe chiesto di spostare il bagaglio a mano per lasciare libera l'area — come previsto dalle norme per garantire un'eventuale evacuazione —, l'uomo si sarebbe rifiutato di collaborare. Al richiamo degli assistenti di volo avrebbe risposto con un'aggressione verbale, alzando i toni e insultando l'equipaggio. Il comandante, informato della situazione, ha deciso di interrompere le procedure di decollo e di riportare l'aereo in area di parcheggio. Leggi anche Paura su volo Emirates: pilota si sente male, aereo deviato al Cairo