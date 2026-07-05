Il piccolo, che avrebbe compiuto un anno ad agosto, è stato portato in ospedale dalla madre dopo essere caduto dal letto matrimoniale a Bisceglie, nel Nord Barese. All'arrivo in Pronto soccorso era già cianotico: inutili le manovre di rianimazione, durate un'ora. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria, sull'episodio indagano i carabinieri ascolta articolo

Un bambino di dieci mesi è morto oggi a Bisceglie, in provincia di Bari, dopo una caduta dal letto matrimoniale nell'abitazione familiare. Il piccolo, che ad agosto avrebbe compiuto il primo anno di vita, è stato trasportato in ospedale dalla madre, ma le sue condizioni all'ingresso in Pronto soccorso erano già gravissime.

Il racconto della madre Secondo quanto riferito dalla donna al personale sanitario, il bimbo sarebbe caduto dal lettone nonostante fossero stati sistemati dei cuscini lungo il bordo come barriera di protezione. Un accorgimento che non è stato sufficiente a evitare la tragedia. I tentativi di rianimazione All'arrivo in ospedale i medici hanno constatato che il piccolo era cianotico e presentava un battito cardiaco molto debole. Il personale sanitario ha praticato manovre di rianimazione per circa un'ora, senza però riuscire a salvarlo.