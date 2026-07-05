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Bisceglie, bimbo di 10 mesi cade dal letto e muore: indagano i carabinieri

Cronaca

Il piccolo, che avrebbe compiuto un anno ad agosto, è stato portato in ospedale dalla madre dopo essere caduto dal letto matrimoniale a Bisceglie, nel Nord Barese. All'arrivo in Pronto soccorso era già cianotico: inutili le manovre di rianimazione, durate un'ora. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria, sull'episodio indagano i carabinieri

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Un bambino di dieci mesi è morto oggi a Bisceglie, in provincia di Bari, dopo una caduta dal letto matrimoniale nell'abitazione familiare. Il piccolo, che ad agosto avrebbe compiuto il primo anno di vita, è stato trasportato in ospedale dalla madre, ma le sue condizioni all'ingresso in Pronto soccorso erano già gravissime.

 

Il racconto della madre

Secondo quanto riferito dalla donna al personale sanitario, il bimbo sarebbe caduto dal lettone nonostante fossero stati sistemati dei cuscini lungo il bordo come barriera di protezione. Un accorgimento che non è stato sufficiente a evitare la tragedia.

 

I tentativi di rianimazione

All'arrivo in ospedale i medici hanno constatato che il piccolo era cianotico e presentava un battito cardiaco molto debole. Il personale sanitario ha praticato manovre di rianimazione per circa un'ora, senza però riuscire a salvarlo.

Le indagini dei carabinieri

La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sulle circostanze dell'accaduto stanno indagando i carabinieri, che dovranno ricostruire la dinamica della caduta e verificare quanto riferito dai familiari.

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