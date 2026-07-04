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Rivolta al carcere di Enna, rotte le telecamere di sorveglianza

Cronaca

Un centinaio di detenuti ha messo a ferro e fuoco l'istituto e si è impossessato delle sezioni del vecchio padiglione. La protesta dopo che un fulmine ha fatto saltare le centraline telefoniche impedento così ai carcerati di chiamare le famiglie

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Un centinaio di detenuti del carcere di Enna si è impossessato delle sezioni del vecchio padiglione, rompendo le telecamere di sorveglianza e mettendo a ferro e fuoco l'istituto. La rivolta dei detenuti al carcere di Enna è scoppiata dopo che nei giorni scorsi un fulmine aveva fatto saltare le centraline telefoniche e, dunque, i ristretti non avevano potuto effettuare le chiamate alle famiglie. Da stamane il disservizio era stato risolto ma i detenuti hanno cominciato la rivolta.

carcere di Enna
Il carcere di Enna - Foto ministero della Giustizia

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