Consiglio confederale Uil, Bombardieri rieletto segretario generale

Pierpaolo Bombardieri è stato rieletto segeretario generale della Uil all'unanimità dal consiglio confederale nazionale, nella giornata conclusiva del XIX congresso nazionale di Padova. Al vertice del sindacato dal 4 luglio 2020, Bombardieri guiderà quindi l’Unione italiana del lavoro anche per i prossimi quattro anni, non avendo i congressi espresso altri candidati. Il congresso ha eletto il consiglio confederale, che a sua volta ha eletto il segretario generale che ha proposto la nuova segreteria e il tesoriere, votati nel corso dell'assise. La prima volta Bombarideri era stato eletto segretario generale il 4 luglio 2020 e poi riconfermato, sempre all'unanimità, il 15 ottobre 2022, nel corso del XVIII congresso a Bologna.