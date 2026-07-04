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Consiglio confederale Uil, Bombardieri rieletto segretario generale

Cronaca

Votato all'unanimità al termine del XIX congresso a Padova. La prima volta era stato eletto segretario generale il 4 luglio 2020 e poi riconfermato, sempre all'unanimità, il 15 ottobre 2022, nel corso del XVIII congresso a Bologna

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Pierpaolo Bombardieri è stato rieletto segeretario generale della Uil all'unanimità dal consiglio confederale nazionale, nella giornata conclusiva del XIX congresso nazionale di Padova. Al vertice del sindacato dal 4 luglio 2020, Bombardieri guiderà quindi l’Unione italiana del lavoro anche per i prossimi quattro anni, non avendo i congressi espresso altri candidati. Il congresso ha eletto il consiglio confederale, che a sua volta ha eletto il segretario generale che ha proposto la nuova segreteria e il tesoriere, votati nel corso dell'assise. La prima volta Bombarideri era stato eletto segretario generale il 4 luglio 2020 e poi riconfermato, sempre all'unanimità, il 15 ottobre 2022, nel corso del XVIII congresso a Bologna.

 

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