Università Tuscia, 770 posti per insegnanti di alunni con disabilità

L'Università degli Studi della Tuscia ha pubblicato il bando di ammissione ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – XI Ciclo, confermando il proprio impegno nella formazione di docenti altamente qualificati per una scuola sempre più inclusiva.

Per il nuovo ciclo sono disponibili 770 posti complessivi, così distribuiti: 470 presso il polo universitario di Viterbo (100 per la scuola dell'infanzia, 200 per la scuola primaria e 170 per la scuola secondaria di secondo grado) e 300 presso il polo universitario di Rieti (200 per la scuola primaria e 100 per la scuola secondaria di secondo grado).

I percorsi, rivolti agli aspiranti docenti di sostegno in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, coniugano solide competenze teoriche, metodologiche e laboratoriali con una significativa esperienza di tirocinio diretto e indiretto nelle istituzioni scolastiche, al fine di promuovere una cultura dell'inclusione fondata sulla qualità della formazione e della professionalità docente.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 10 luglio per la scuola dell'infanzia, entro il 13 luglio per la scuola primaria ed entro il 14 luglio per la scuola secondaria di secondo grado, secondo le modalità indicate nel bando. Tutte le informazioni e la documentazione sono disponibili attraverso il QR code riportato nella locandina oppure al seguente link https://www.unitus.it/post-laurea/unitus-per-insegnamento/tfa/tfa-sostegno-xi-ciclo-2025-2026/