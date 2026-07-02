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Vicenza, nonna costringe nipotino di 9 anni a sparlare della mamma: denunciata dalla nuora

Cronaca
©Ansa

La donna, di origine serba, avrebbe minacciato il nipote con una penna per costringerlo a registrare un video denigratorio nei confronti della mamma

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Una donna residente nella Valle del Chiampo, in provincia di Vicenza, è stata denunciata per aver costretto il nipote di 9 anni a parlare male della madre, sua nuora, durante una registrazione video. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'episodio sarebbe maturato nell'ambito di rapporti familiari fortemente deteriorati tra le due donne. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura di Vicenza, che procede per l'ipotesi di minacce aggravate.

La denuncia della madre del bambino

L'indagine è partita quando la madre del bambino è venuta a conoscenza dell'accaduto attraverso il racconto del figlio. La donna ha quindi deciso di rivolgersi ai carabinieri, denunciando la suocera. Secondo quando accertato dai carabinieri, il fatto è avvenuto all'interno dell'abitazione delladonna, quando il bambino si trovava da solo con la nonna.

Le accuse: minacce al nipote e video registrato

In base alla ricostruzione degli investigatori, la donna, di nazionalità serba, avrebbe minacciato il nipote con una penna per costringerlo a registrare il video. Nel quale il  nipote ha dovuto pronunciare frasi denigratorie nei confronti della madre. Al termine degli accertamenti dei carabinieri, la nonna è stata quindi denunciata alla Procura di Vicenza per minacce aggravate.

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