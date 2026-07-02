Il giovane 23 anni, milanese e incensuato, è stato denunciato dalla ex ragazza poco più che ventenne. Le indagini, supportate dalle testimonianze dei vicini e dai referti medici, hanno portato il gip a disporre la custodia cautelare in carcere

Sarebbe stato geloso e possessivo, fino ad arrivare a picchiare e violentare la ragazza che freqentava. Edoardo Pellin, modello 23enne, milanese e incensurato, è stato arrestato dalla polizia per violenza sessuale, stalking e lesioni nei confronti della ex ragazza poco più che ventenne.

Le indagini

La relazione tra i due è nata nel 2024 nell'ambiente della moda milanese, con la ragazza che lavorava come manager del settore. Dopo i primi mesi, il rapporto tra i due sarebbe peggiorato, con il 23enne che sarebbe diventato via via più violento, arrivando a picchiare la ragazza e a costringerla a subire rapporti sessuali non consenzienti. I vicini - sentiti nell’ambito delle indagini, coordinate dalla pm della procura di Milano Chiara Costagliola - riferiscono di “urla e strepiti” provenienti dall’appartamento.

Dopo la rottura della relazione, il 23enne non si sarebbe rassegnato, continuando a tentare di imporre la sua presenza con atti ritenuti persecutori. L'ex fidanzata, a quel punto, ha sporto denuncia e fatto avviare le indagini. Oltre alle testionianze dei vicini e ai racconti della vittima, i referti medici acquisti dagli inquirenti hanno portato il gip a emettere nei confronti del 23enne un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. All'origine della decisione del gip i gravi indizi di colpeveolezza e il rischio di reiterazione del reato.