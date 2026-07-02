Milano, bandiera di Hezbollah al corteo del 25 aprile: 34enne indagata

Una perquisizione con contestuale informazione di garanzia per istigazione a delinquere finalizzata al terrorismo internazionale, di cui avrebbe fatto apologia, è stata eseguita stamane nei confronti di una portoghese di 34 anni nell'ambito di una indagine del pm di Milano Alessandro Gobbis in cui ci sono altri 4 indagati. La donna ha preso parte a diverse manifestazioni a favore della Repubblica Islamica dell'Iran di cui sarebbe "fervente sostenitrice", tra cui quella dello scorso 25 aprile dove ha sfilato avvolta nella bandiera di Hezbollah, il cui braccio armato, l'Eso, è riconosciuto come organizzazione terroristica. L'indagata, ora interrogata dal pm Gobbis, titolare dell'inchiesta delegata al Ros, potrebbe far parte, è l'ipotesi da accertare, di una "più ampia rete di sostenitori delle Guardie Repubblicane iraniane e di Hezbollah" presenti in Italia, "dediti alla propaganda radicale e all'istigazione a compiere azioni violente contro obiettivi legati ai Paesi ostili all'Iran".

Gli inquirenti: "Fervente sostenitrice di Hezbollah"

La 34enne, che si è anche scontrata con i dissidenti del regime iraniano, residenti in Italia, è ritenuta, in base alle attività di monitoraggio del suo profilo social, "una fervente sostenitrice" di Hezbollah - Eso e della attuale dirigenza statale iraniana e del regime degli Ayatollah - di cui Mojtaba Khamenei è il nuovo leader supremo - la cui ala militare è considerata organizzazione terroristica. In base ai dati raccolti sui social ha assunto rilievo investigativo, tra l'altro, l'immagine associata alla sua pagina raffigurante un avatar di una figura femminile a una manifestazione mentre sventola una bandiera e porta, avvolto sulle spalle, il vessillo di Hezbollah arricchito da alcuni elementi come la parola Allah che si allunga a formare una mano che stringe un fucile di assalto. Un simbolismo che ha destato i sospetti e che ha reso necessari approfondimenti investigativi per accertare eventuali comportamenti di istigazione con finalità di terrorismo. La perquisizione di stamane a casa della 34enne ha dato esito positivo. La 34enne sui social, dove aveva 3390 follower, avrebbe pubblicato 46 post. Nella biografia del suo profilo, il motto: "Se non c'è giustizia per gli oppressi, che non ci sia pace per gli oppressori". E poi le bandiere di Palestina, LIbero, Iran e Siria.