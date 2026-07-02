Maschere snorkeling full face, il Ministero: "Non usarle sui bambini sotto i 6 anni"Cronaca
Il ministero della Salute diffonde una nota sui rischi legati alle maschere subacquee "full face", quelle che coprono l'intero viso senza boccaglio: non devono essere utilizzate sui bambini al di sotto dei 6 anni per il pericolo di ipossia. L'informativa, inviata a Regioni, Federazione italiana medici pediatri e Società italiana di pediatria, arriva all'inizio della stagione estiva e richiama un caso mortale registrato in Europa e uno studio dell'ospedale pediatrico Burlo Garofolo di Trieste
Con l'avvio della stagione estiva, il ministero della Salute torna a mettere in guardia genitori e caregivers sull'uso delle maschere subacquee "snorkeling full face" da parte dei bambini più piccoli. In una nota informativa firmata dal Dipartimento della salute umana e animale e dell'ecosistema, il dicastero ricorda che questi dispositivi non devono essere impiegati sotto i 6 anni di età, per il rischio concreto di ipossia. La comunicazione è stata trasmessa agli assessorati alla Sanità di Regioni e Province autonome, alla Federazione italiana medici pediatri (Fimp) e alla Società italiana di pediatria (Sip), con la richiesta di darne la massima diffusione tra i consumatori.
Cosa sono le maschere "full face"
Si tratta di prodotti di libera vendita, disponibili in numerosi canali commerciali, dai negozi sportivi alla grande distribuzione fino all'e-commerce. La loro caratteristica peculiare è quella di coprire l'intero volto (occhi, naso e bocca) eliminando il classico boccaglio da tenere fra i denti. Proprio per i rischi legati alla respirazione, l'etichetta deve ora riportare l'indicazione che il prodotto non è adatto ai bambini al di sotto dei 6 anni.
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L'allerta europea del 2023 dopo la morte di un bambino
L'attenzione delle autorità sanitarie su questa tipologia di maschere non nasce dal nulla. Nel 2023 le "full face" sono state oggetto di un'allerta a livello europeo tramite il sistema Safety Gate (l'ex Rapex), a seguito di un caso mortale che aveva coinvolto un bambino: il decesso è stato collegato a un episodio di ipossia riconducibile all'uso del dispositivo. L'allerta è stata registrata con il codice di sottomissione DE/04954/23 e il numero di caso EM/00001/23.
Lo studio del Burlo Garofolo di Trieste
A rafforzare il quadro delle evidenze c'è la segnalazione arrivata dal Dipartimento di pediatria dell'Irccs Burlo Garofolo di Trieste, che ha documentato in modo approfondito la problematica su alcuni casi trattati nella struttura riguardanti bambini sotto i 6 anni. La casistica è stata pubblicata nel 2025 sulla rivista scientifica Children con il titolo "Full-Face Snorkeling Masks Carry a Risk of Hypercapnia and Drowning in Younger Children: A Case Series", a firma del team guidato da L. Trapani. Lo studio richiama, oltre al rischio di ipossia, anche quello di ipercapnia (l'accumulo di anidride carbonica) e di annegamento nei più piccoli.
Le raccomandazioni ai genitori
Il ministero della Salute segnala che le aziende produttrici hanno già aggiornato le informazioni sulle confezioni e apportato migliorie alla progettazione delle maschere. Ai genitori e a chi si occupa dei bambini viene chiesto di attenersi in modo scrupoloso alle indicazioni riportate sui prodotti e di prestare la massima attenzione durante l'utilizzo. Nei casi dubbi, in particolare per i bambini più grandi, la raccomandazione è di rivolgersi al pediatra per un parere personalizzato sull'idoneità all'uso.