Il ministero della Salute diffonde una nota sui rischi legati alle maschere subacquee "full face", quelle che coprono l'intero viso senza boccaglio: non devono essere utilizzate sui bambini al di sotto dei 6 anni per il pericolo di ipossia. L'informativa, inviata a Regioni, Federazione italiana medici pediatri e Società italiana di pediatria, arriva all'inizio della stagione estiva e richiama un caso mortale registrato in Europa e uno studio dell'ospedale pediatrico Burlo Garofolo di Trieste ascolta articolo

Con l'avvio della stagione estiva, il ministero della Salute torna a mettere in guardia genitori e caregivers sull'uso delle maschere subacquee "snorkeling full face" da parte dei bambini più piccoli. In una nota informativa firmata dal Dipartimento della salute umana e animale e dell'ecosistema, il dicastero ricorda che questi dispositivi non devono essere impiegati sotto i 6 anni di età, per il rischio concreto di ipossia. La comunicazione è stata trasmessa agli assessorati alla Sanità di Regioni e Province autonome, alla Federazione italiana medici pediatri (Fimp) e alla Società italiana di pediatria (Sip), con la richiesta di darne la massima diffusione tra i consumatori.

Cosa sono le maschere "full face" Si tratta di prodotti di libera vendita, disponibili in numerosi canali commerciali, dai negozi sportivi alla grande distribuzione fino all'e-commerce. La loro caratteristica peculiare è quella di coprire l'intero volto (occhi, naso e bocca) eliminando il classico boccaglio da tenere fra i denti. Proprio per i rischi legati alla respirazione, l'etichetta deve ora riportare l'indicazione che il prodotto non è adatto ai bambini al di sotto dei 6 anni. Leggi anche Latina, bimbo di 7 anni muore annegato in un centro termale

L'allerta europea del 2023 dopo la morte di un bambino L'attenzione delle autorità sanitarie su questa tipologia di maschere non nasce dal nulla. Nel 2023 le "full face" sono state oggetto di un'allerta a livello europeo tramite il sistema Safety Gate (l'ex Rapex), a seguito di un caso mortale che aveva coinvolto un bambino: il decesso è stato collegato a un episodio di ipossia riconducibile all'uso del dispositivo. L'allerta è stata registrata con il codice di sottomissione DE/04954/23 e il numero di caso EM/00001/23.