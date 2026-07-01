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Venezia, scopre flirt della madre della fidanzata e le estorce denaro: 18enne arrestato

Cronaca
©Ansa

Il giovane già un anno fa era riuscito a farsi consegnare 7mila euro. Ora, di fronte alla nuova richiesta, la donna si è rivolta ai carabinieri

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Ha scoperto che la madre della fidanzata aveva una relazione extraconiugale, e ha pensato bene di "monetizzare" il segreto. Così ha chiesto alla donna 50mila euro in cambio del suo silenzio. Un'estorsione vera e propria, per la quale un 18enne della provincia di Venezia è stato arrestato e posto ai domiciliari.

La denuncia della vittima

A denunciare il ragazzo è stata proprio la madre della fidanzata. Già un anno fa il giovane era riuscito a estorcerle 7mila euro, ma questa volta, di fronte alla nuova richiesta, la donna è andata direttamente dai carabinieri e ha raccontato tutto. E i militari hanno preparato la trappola. La donna ha finto di accettare il ricatto, ma la Procura, secondo quanto riporta la stampa locale, ha disposto che alla consegna del denaro fossero presenti anche gli investigatori. Che appena il denaro è passato di mano hanno arrestato il 18enne.

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Indagini sulla figlia

Ora i militari stanno indagando anche per accertare se nel ricatto sia stata coinvolta anche la figlia della donna, legata sentimentalmente al diciottenne, che potrebbe avergli consegnato immagini o documenti sull'infedeltà della madre.

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