Un malore per il troppo caldo e esami di maturità sospesi. È successo in una scuola di Mestre dove il presidente di commissione si è sentito male mentre erano in corso gli orali, è svenuto all’improvviso ed è caduto, battendo la testa. L’uomo è stato soccorso e trasportato in ambulanza al pronto soccorso, mentre gli esami orali sono stati sospesi. Lo riporta Il Gazzettino.