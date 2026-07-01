Esami di maturità sospesi all’istituto tecnico Luzzatti-Gramsci di Mestre, a Venezia per un malore accusato dal presidente di commissione svenuto durante gli orali
Un malore per il troppo caldo e esami di maturità sospesi. È successo in una scuola di Mestre dove il presidente di commissione si è sentito male mentre erano in corso gli orali, è svenuto all’improvviso ed è caduto, battendo la testa. L’uomo è stato soccorso e trasportato in ambulanza al pronto soccorso, mentre gli esami orali sono stati sospesi. Lo riporta Il Gazzettino.
La vicenda
L’episodio è accaduto nella mattinata di lunedì 29 giugno all’istituto tecnico Luzzatti-Gramsci di Mestre, a Venezia. Il professore si è sentito male mentre si stavano svolgendo le prove orali degli esami di maturità degli studenti dell’indirizzo Odontotecnico e Manutenzione e assistenza tecnica. Soccorso dal personale del 118, il professore è stato trasportato in ambulanza all’ospedale dell’Angelo di Venezia.Da quanto emerso non si tratterebbe di nulla di grave, un mancamento dovuto probabilmente al gran caldo di questi giorni. Dato che la commissione esaminatrice è rimasta senza presidente, gli esami di maturità sono stati sospesi per la giornata.