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AFAM, i diplomi di Accademie e Conservatori diventano lauree a pieno titolo

Cronaca
©IPA/Fotogramma

La misura annunciata dalla ministra dell'Università Anna Maria Bernini supera una distinzione ormai incoerente e rafforza la leggibilità internazionale dei titoli. Rifinanziati con 100 milioni gli interventi su edilizia, internazionalizzazione, diritto allo studio e dottorati

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I diplomi accademici rilasciati dalle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica diventano a tutti gli effetti lauree. L'annuncio arriva dalla ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, durante un incontro con presidenti, direttori e rappresentanti degli studenti di Accademie, Conservatori e Istituti Superiori per le Industrie Artistiche.

La ministra Bernini: "Un passaggio storico"

Bernini definisce la misura "un passaggio storico con il quale superiamo una distinzione che nel tempo è risultata sempre meno coerente con la qualità dell'offerta formativa delle nostre Accademie, dei Conservatori, degli Isia, delle Accademie Nazionali di Danza e di Arte Drammatica e di tutte le istituzioni AFAM. I loro percorsi hanno da anni caratteristiche pienamente universitarie, elevati standard qualitativi e un riconoscimento internazionale consolidato". "Con la scelta di utilizzare la denominazione di laurea - aggiunge Bernini - si restituisce chiarezza ai nostri studenti, si rafforza la leggibilità dei titoli anche all'estero e si valorizza un patrimonio straordinario di creatività, ricerca, innovazione e cultura. L'arte, la musica, il design, il restauro, il teatro, la danza e tutte le discipline dell'Afam rappresentano uno dei pilastri del Made in Italy e della nostra proiezione internazionale".

Gli interventi del Ministero

L'incontro ha permesso di ripercorrere gli interventi già avviati dal Ministero a favore dell'AFAM: investimenti destinati all'edilizia, l'internazionalizzazione, il diritto allo studio e i dottorati di ricerca, rifinanziati con ulteriori 100 milioni di euro.

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