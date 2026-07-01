I diplomi accademici rilasciati dalle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica diventano a tutti gli effetti lauree. L'annuncio arriva dalla ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, durante un incontro con presidenti, direttori e rappresentanti degli studenti di Accademie, Conservatori e Istituti Superiori per le Industrie Artistiche.

La ministra Bernini: "Un passaggio storico"

Bernini definisce la misura "un passaggio storico con il quale superiamo una distinzione che nel tempo è risultata sempre meno coerente con la qualità dell'offerta formativa delle nostre Accademie, dei Conservatori, degli Isia, delle Accademie Nazionali di Danza e di Arte Drammatica e di tutte le istituzioni AFAM. I loro percorsi hanno da anni caratteristiche pienamente universitarie, elevati standard qualitativi e un riconoscimento internazionale consolidato". "Con la scelta di utilizzare la denominazione di laurea - aggiunge Bernini - si restituisce chiarezza ai nostri studenti, si rafforza la leggibilità dei titoli anche all'estero e si valorizza un patrimonio straordinario di creatività, ricerca, innovazione e cultura. L'arte, la musica, il design, il restauro, il teatro, la danza e tutte le discipline dell'Afam rappresentano uno dei pilastri del Made in Italy e della nostra proiezione internazionale".