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Napoli, bimba due anni in ospedale per aver ingerito droga: indagini

Cronaca

Intorno alle 4.40 di questa mattina, i carabinieri della compagnia Vomero sono stati chiamati all'ospedale pediatrico Santobono, dove la piccola, accompagnata dalla madre, una donna di 33 anni, e dal fratellastro 15enne, era risultata positiva al Thc, principio attivo della cannabis

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Bambina di due anni in ospedale per aver assunto stupefacenti, nei guai il fratello adolescente. Accade a Napoli, dove, intorno alle 4.40 di questa mattina, i carabinieri della compagnia Vomero sono stati chiamati all'ospedale pediatrico Santobono, dove la piccola, accompagnata dalla madre, una donna di 33 anni, e dal fratellastro 15enne, era risultata positiva al Thc, principio attivo della cannabis. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo è assuntore sporadico di sostanza stupefacente e la bimba ne ha ingerito una piccolissima quantità. La bambina resta in osservazione ma non è in pericolo di vita. La vicenda è stata segnalata alla Procura per i minorenni di Napoli e ai servizi sociali. 

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