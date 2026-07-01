Napoli, bimba due anni in ospedale per aver ingerito droga: indagini

Intorno alle 4.40 di questa mattina, i carabinieri della compagnia Vomero sono stati chiamati all'ospedale pediatrico Santobono, dove la piccola, accompagnata dalla madre, una donna di 33 anni, e dal fratellastro 15enne, era risultata positiva al Thc, principio attivo della cannabis

Bambina di due anni in ospedale per aver assunto stupefacenti, nei guai il fratello adolescente. Accade a Napoli, dove, intorno alle 4.40 di questa mattina, i carabinieri della compagnia Vomero sono stati chiamati all'ospedale pediatrico Santobono, dove la piccola, accompagnata dalla madre, una donna di 33 anni, e dal fratellastro 15enne, era risultata positiva al Thc, principio attivo della cannabis. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo è assuntore sporadico di sostanza stupefacente e la bimba ne ha ingerito una piccolissima quantità. La bambina resta in osservazione ma non è in pericolo di vita. La vicenda è stata segnalata alla Procura per i minorenni di Napoli e ai servizi sociali.