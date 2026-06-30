La vittima era in sella alla sua bicicletta nel quartiere Carbonara quando il killer ha aperto il fuoco. L'assassino sarebbe una guardia giurata: arrestato mentre stava andando a costituirsi

Paura a Bari, dove un uomo è stato ucciso a colpi di pistola mentre era in sella alla sua bici nel quartiere Carbonara. La vittima, il 38enne Alessandro Signorile, era originaria di Ceglie del Campo. Il presunto killer, invece, è stato bloccato a poca distanza dal luogo della sparatoria ed è stato arrestato: a quanto pare stava andando a costituirsi.

La dinamica e il movente

Il movente dell'omicidio sarebbe riconducibile a dissidi di natura personale. Signorile questa mattina era in sella alla sua bicicletta e stava percorrendo via De Marinis, una strada molto centrale lungo la quale si arriva in piazza Umberto, il luogo più frequentato del quartiere. L'assassino, all'improvviso, ha aperto il fuoco esplodendo almeno quattro colpi a distanza ravvicinata.

Per Signorile non c'è stato scampo, è morto sul colpo. L'assassino, arrestato poco dopo, sarebbe una guardia giurata in servizio periodicamente nella vigilanza agli ingressi del tribunale di Bari e della Procura.