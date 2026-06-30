15enne morta a Messina, soccorritrice in una lettera: non dimenticherò

"Fino a poche ore fa stavi vivendo una serata qualunque con le tue amiche. Una serata che speravamo sarebbe finita con un sorriso, con un 'ci vediamo domani", con un abbraccio prima di tornare a casa. Invece il destino ha deciso diversamente. Quando ti ho vista a terra, il tempo si è fermato. C'erano tante persone intorno a te, ma quasi nessuno trovava il coraggio di avvicinarsi. Io non potevo lasciarti lì, da sola". Sono le parole scritte da una ragazza di Messina che si è trovata sul luogo dell'incidente in cui ha perso la vita Giulia Scimone, una 15enne investita da una moto. "Mi sono inginocchiata accanto a te, ti ho preso la mano e l'ho stretta con tutta la forza che avevo. Ti parlavo, anche se non sapevo se riuscissi a sentirmi. Dentro di me pregavo, con gli occhi pieni di lacrime, chiedendo a Dio di non portarti via", prosegue la ragazza che ha lo stesso nome della vittima. "Per un momento - aggiunge - mi sembrava che tu fossi ancora lì con me. Sentivo la tua mano rispondere alla mia e continuavo a ripeterti che non eri sola. Poi, lentamente, ho sentito quella mano lasciarsi andare, e tutto ciò che avevo attorno a me di colpo svanì, le macchine che passavano, i pianti, le urla.. tutto questo divenne un sottofondo che non riuscivo più a sentire. È una sensazione che porterò dentro per tutta la vita". Il testo è stato pubblicato dal padre sui social. L'investitore, un ventenne, è stato arrestato per omicidio stradale.