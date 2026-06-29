Messina, 15enne morta dopo essere stata investita da moto: un arresto

Una quindicenne è morta ieri sera in un incidente stradale avvenuto dopo le 23 a Torre Faro di Messina. La ragazza è stata investita da una moto in via Circuito. Le sue condizioni sono apparse subito disperate e, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, è deceduta durante il trasporto in ospedale. Il motociclista, un ventenne, rimasto ferito nello scontro, è stato arrestato per omicidio stradale. Lo scrive la gazzettadelsud.it.