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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 30 giugno: la rassegna stampa

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Sono l'emergenza caldo e le prime mosse nella partita per il Quirinale a dominare le aperture dei giorali in edicola stamattina. Anche oggi allerta rossa per l'afa in 25 città: due anziani morti a Genova. Ma arrivano i primi temporali a rinfrescare il Nord. Meloni lancia la corsa al post Mattarella e dice: "Basta col tabù di un capo dello Stato non di centrosinistra". Sugli sportivi il complicato esordio di Jannik Sinner a Wimbledon e il successo in rimonta del Brasile di Ancelotti sul Giappone

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