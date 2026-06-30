Le prime pagine dei quotidiani di oggi 30 giugno: la rassegna stampa

Sono l'emergenza caldo e le prime mosse nella partita per il Quirinale a dominare le aperture dei giorali in edicola stamattina. Anche oggi allerta rossa per l'afa in 25 città: due anziani morti a Genova. Ma arrivano i primi temporali a rinfrescare il Nord. Meloni lancia la corsa al post Mattarella e dice: "Basta col tabù di un capo dello Stato non di centrosinistra". Sugli sportivi il complicato esordio di Jannik Sinner a Wimbledon e il successo in rimonta del Brasile di Ancelotti sul Giappone
- Aperture in ordine sparso per i quotidiani in edicola stamattina. Sul Corriere della Sera in primo piano ancora una volta l'emergenza caldo, con l'allerta rossa in 25 città prevista per oggi. A Genove morti due anziani ricoverati per l'afa. Ieri sera i primi temporali nel Nord Italia. Taglio alto per la premier Meloni che apre la partita del Colle e dice: "Si può rompere il tabù di un capo dello Stato non di centrosinistra". Sisma in Venezuela, salgono a 16 le vittime italiane
- Del futuro del Quirinale si parla anche sulla prima pagina dell'edizione odierna de La Repubblica, con le parole della presidnete del Consiglio, che dice: "Basta tabù destra al Quirinale". Negli Usa Corte Suprema contro Trump: non si può licenziare dalla Fed. Mistero sui colloqui Usa-Iran a Doah. Esordio faticoso per Jannik Sinner a Wimbledon: il numero uno al mondo ha la meglio su Kecmanovic solo al quinto set
- 'Stati Uniti, superpoteri a Trump' titola, invece, La Stampa, con la Corte Suprema che autorizza il presidente Usa a licenziare i vertici delle agenzie dalla Borsa alle tv. Ma c'è la bocciatura sulla Fed. Anche qui in evidenza l'intervento di Meloni che apre la lunga corsa al dopo Mattarella. Fotonotizia a centro pagina per la 'rimonta all'italiana' di Sinner e di Carlo Ancelotti col suo Brasile, che supera in extremis il Giappone nei sedicesimi
- Sul Messaggero si parla di 'Paese bloccato' con riferimento ai ritardi e al caos di aerei e treni. Ritardi dei voli oltre due ore, da luglio tempi doppi per i treni Roma-Milano. Oltre alla partrita per il Colle, in evidenza anche qui l'allarme caldo: due anziani morti a Genova, sale l'afa, malgrado l'allerta per l'arrivo dei primi temporali
- 'Cose da numero 1' titola La Gazzetta dello Sport per raccontare l'esordio da brividi di Jannik Sinner a Wimbledon. Jannik va sotto, cade, si ferisce a un piede, lotta, poi vince al quinto: "Un'utile soffrenza". Taglio alto per la clamorosa eliminazione della Germania ai sedicesimi del Mondiale: i tedeschi eleiminati a sorpresa ai rigori dal Paraguay. Brasile agli ottavi grazie al gol al 95' di Martinelli contro il Giappone
- Il Corriere dello Sport celebra il passaggio del turno in rimonta della Seleção di Carlo Ancelotti: decisivo l'ingresso di Martinelli, ora negli ottavi la vincente di Norvegia-Costa d'Avorio. Oggi in campo la Francia contro la Svezia. Taglio alto per la risoluzion col Milan di Max Allegri: ora si attende l'ufficialità del suo sbarco al Napoli
- Calciomercato in apertura su Tuttosport, con la lista della spesa della Juventus. L'amministratore delegato Carnevali conferma gli obiettivi dei bianconeri, dal Dibu Martinez a Lucumí, passando per Kolo Muani. Taglio alto per Sinner che riemerge contro Kecmanovic dopo i problemi fisici
- Sul Giornale spazio a una nuova puntata dell'inchiesta sul caso Covid e il presunto coinvolgimento dell'ex premier e leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte. Messa in latino, dubbi da parte di Papa Leone
- Temi economici, come d'abitudine, in apertura sul Sole 24 Ore. In eredità 400mila case all'anno, un terzo dal mercato delle successsioni. Fotonotizia a centro pagina per Lisa Cook che resta alla Fed: no della Corte Suprema a Trump
- Sul Fatto Quotidiano focus sul recordi di voli di Stato da parte dei membri del governo: sono 484, solo Renzi e Gentiloni hanno fatto peggio. Commissione Covid, Conte si dimette per farsi ascoltare. Lettera dell'ex premier a Fontana e La Russa
- Su Libero si parla di una presunta 'supertestimone che smentisce Conte'. Anche qui in evidenza le parole di Meloni sulla successione di Mattarella al Colle: "Il Quirinale non sia più un tabù per la destra"
- 'Corona virus' è il gioco di parole scelto dal Manifesto per raccontare la decisione della Corte Suprema Usa che, di fatto, estende i poteri di Trump sulle agenzie indipendenti, "più di quelli della Corona inglese" contro cui ci ribellammo, scrive una giudice
- Anche sul Resto del Carlino in primo piano l'ondata di caldo estremo, con due vittime e 25 città oggi ad alto rischio. A centro pagina il ritono in campo da brividi a Wimbledon di Sinner, che soffre, si ferisce e vince al quinto contro Kecmanovic