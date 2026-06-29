La tragedia è avvenuta domenica 28 giugno, durante il soggiorno dell'uomo presso la struttura termale. Nonostante il pronto intervendo del 118, i soccorritori ne hanno potuto soltanto constatare il decesso. Non è ancora chiaro se la vittima sia stata colta da un malore o se la morte sia stata provocata da un incidente

Domenica 28 giugno, un uomo ha perso la vita durante il suo soggiorno all'interno delle Terme di Orte. La vittima è Italo Tarani, 42enne residente della provincia di Terni, e non è ancora chiaro se sia stato colto da un malore improvviso o se la morte sia stata provocata da un incidente. Mentre proseguono le indagini, la struttura ha disposto la chiusura temporanea dell'impianto.

Il Pm che coordina le indagini ha disposto il sequestro della salma

L'allarme è stato lanciato dal personale delle Terme ma, nonostante il pronto intervento dei soccorritori, gli operatori del 118 hanno soltanto potuto constatare la morte dell'uomo. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto e secondo le prime ricostruzioni la tragedia sarebbe avvenuta all'interno dell'area delle piscine. Il pubblico ministero Michele Adragna, a capo delle indagini, ha disposto il sequestro della salma per consentire eventuali accertamenti medico-legali, volti a determinare con precisione le cause del decesso. La direzione delle Terme ha intanto comunicato la chiusura della struttura nelle giornate di lunedì 29 e martedì 30 luglio.