Rieti, ragazzo di 15 anni annega nel fiume Velino

Il giovane è deceduto dopo essersi tuffato davanti alla fidanzata, nel tratto del Ponte Romano. Vigili del fuoco e forze dell'ordine sono al lavoro per il recupero del corpo, che sarebbe rimasto incastrato tra i ruderi dell'antico ponte

Un 15enne di Rieti è morto questa mattina affogato nelle acque del fiume Velino, dopo essersi tuffato davanti alla sua fidanzata nel tratto del Ponte Romano, in pieno centro storico. Vigili del fuoco e forze dell'ordine sono intervenuti subito dopo l'allarme. Le operazioni di recupero sono ancora in corso: il corpo, secondo le prime informazioni, sarebbe incastrato tra i ruderi del vecchio ponte romano. Un punto dove già in passato avevano perso la vita altri bagnanti.